《美元走勢－羅明立》美加息預期已反映，美元難有明顯升幅

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒２０ １０５﹒８９ １０５﹒９６

歐元╱美元 １﹒２４１５ １﹒２３９５ １﹒２４０８

英鎊╱美元 １﹒３９１０ １﹒３８８４ １﹒３８９６

美元╱瑞郎 ０﹒９４４１ ０﹒９４２２ ０﹒９４２９

美元╱港元 ７﹒８３５８ ７﹒８３１７ ７﹒８３４５

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《美元走勢》由於美國首席經濟顧問辭職，市場認為無人再可以阻止總統特朗普的鋼鋁徵稅

計劃，道指早段下跌超過３００點。之後，有消息傳出，加拿大及墨西哥有機會不包括在徵稅對

象之內；加上歐盟、中國、印度等都對計劃提出反對並會作出報復，而超過１００名共和黨議員

亦聯名反對，市場氣氛有所回升，道指跌幅收窄。

美國２月ＡＤＰ私企就業新增職位達到２３﹒５萬個，遠超市場預期的１９﹒５萬個，１月

的數值也上調至２４﹒４萬個，市場看好即將公布的就業數據表現，為之後的加息打好基礎，刺

激美元匯價上升，但貿易戰的陰影限制了美元匯價的升幅，昨日（７日）美匯指數在８９﹒７８

止步。

目前加息的預期已反映在美元匯價上，所以即使加息的機會再增加，美元亦難有明顯升幅。

今晚（８日）會有首領失業救濟人數等數據公布，會為明天（９日）的非農作好預測，但如果沒

有超出預期，估計對美元影響不大，市場仍以觀望為主。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０５﹒４０ １０６﹒８０ １０４﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２４３０ １﹒２３１０ １﹒２４８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

