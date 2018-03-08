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即市新聞

08/03/2018 17:32

《美元走勢－羅明立》美加息預期已反映，美元難有明顯升幅

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒２０　　　１０５﹒８９　　　１０５﹒９６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２４１５　　　１﹒２３９５　　　１﹒２４０８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９１０　　　１﹒３８８４　　　１﹒３８９６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９４４１　　　０﹒９４２２　　　０﹒９４２９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３５８　　　７﹒８３１７　　　７﹒８３４５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　《美元走勢》由於美國首席經濟顧問辭職，市場認為無人再可以阻止總統特朗普的鋼鋁徵稅
計劃，道指早段下跌超過３００點。之後，有消息傳出，加拿大及墨西哥有機會不包括在徵稅對
象之內；加上歐盟、中國、印度等都對計劃提出反對並會作出報復，而超過１００名共和黨議員
亦聯名反對，市場氣氛有所回升，道指跌幅收窄。
　　美國２月ＡＤＰ私企就業新增職位達到２３﹒５萬個，遠超市場預期的１９﹒５萬個，１月
的數值也上調至２４﹒４萬個，市場看好即將公布的就業數據表現，為之後的加息打好基礎，刺
激美元匯價上升，但貿易戰的陰影限制了美元匯價的升幅，昨日（７日）美匯指數在８９﹒７８
止步。
　　目前加息的預期已反映在美元匯價上，所以即使加息的機會再增加，美元亦難有明顯升幅。
今晚（８日）會有首領失業救濟人數等數據公布，會為明天（９日）的非農作好預測，但如果沒
有超出預期，估計對美元影響不大，市場仍以觀望為主。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０５﹒４０　　　１０６﹒８０　　　１０４﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２４３０　　　１﹒２３１０　　　１﹒２４８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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