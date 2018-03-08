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08/03/2018 19:18

《再戰明天》特朗普簽署鋼鋁徵重稅命令，內地公布通脹及生產數據

　　《經濟通通訊社８日專訊》據美國白宮官員透露，於本港時間明晨４：３０ａｍ，美國總統
特朗普將舉行儀式，簽署有關進口鋼鋁徵重稅的正式命令，白宮同時確認，特朗普計劃給予加拿
大及墨西哥３０天寬限期，讓墨西哥、加拿大等國有３０天寬限期，並可根據北美自由貿易區
（ＮＡＦＴＡ）談判進度延長寬限期。
　　明早，內地公布２月通脹及生產數據，明午，歐元區公布貿易收支。

＊加拿大央行副總裁連恩演講＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：４５ａｍ，新西蘭財政部長羅伯遜將發表演講，
談論政府實施社會支出安排、並遵守債務和盈餘限制的計劃。
　　明晨４：５０ａｍ，加拿大央行副總裁連恩在大溫哥華貿易委員會發表演講。５：００ａｍ
後，美國投資公司協會（ＩＣＩ）公布一周貨幣市場共同基金數據。
　　明午４：３０ｐｍ，歐洲央行執委科爾和勞滕施萊格（４：４５ｐｍ）在歐洲央行組織的高
層次戰略會議上發表講話。會議主題是泛歐金融市場基礎設施的網絡彈性。
　　２：３０ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥在央行貨幣政策會議結束後召開記者會。
　　明午３：００ｐｍ，全國人民代表大會第二次全體會議，聽取最高人民法院院長周強關於最
高人民法院工作的報告，聽取最高人民檢察院檢察長曹建明關於最高人民檢察院工作的報告。

＊內地公布２月通脹及生產數據＊

　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布２月貨幣供應Ｍ２，年率料由３﹒４％降至
３﹒３％；２月貨幣供應Ｍ３年率料由２９％降至２﹒８％。
　　９：３０ａｍ，中國公布２月消費者物價指數，年率料由１﹒５％升上２﹒５％。內地２月
生產者物價指數年率料由４﹒３％降至３﹒８％。

＊歐元區公布貿易收支＊

　　３：００ｐｍ，德國公布１月工業生產（經季節調整）月率，料由下滑０﹒６％升上
０﹒７％。德國１月經常帳收支盈餘料由２７８億歐元降至１７２億歐元；貿易收支盈餘料維持
於１８１億歐元；進口（經季節調整）月率料由１﹒１％降至下滑０﹒１％；出口（經季節調整
）月率料由持平升上０﹒３％。
　　３：４５ｐｍ，法國公１月工業生產，月率料由０﹒５％降至下滑０﹒３％；年率料由
４﹒５％降至３﹒８％。　　　

＊東方海外派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：東方海外國際（００３１６）、普拉達（０１９１３）、
ＩＧＧ（００７９９）、萬科置業海外（０１０３６）、天虹紡織（０２６７８）和華潤水泥
（０１３１３）。（ｈｏ）

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