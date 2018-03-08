《經濟通通訊社８日專訊》長和（００００１）、長實集團（０１１１３）、長江基建（０
１０３８）及電能實業（００００６）罕見地下周五同一日公布全年業績。
長和（００００１）聯席董事總經理霍建寧今日出席支付寶香港活動之後，被記者追問長和
主席李嘉誠是否將於當日宣布退休？霍建寧只回應：「到時你就知道」。（ｊｎ）
08/03/2018 17:05
李嘉誠是否將宣布退休？霍建寧回應：「到時你就知道」
《經濟通通訊社８日專訊》長和（００００１）、長實集團（０１１１３）、長江基建（０
１０３８）及電能實業（００００６）罕見地下周五同一日公布全年業績。
長和（００００１）聯席董事總經理霍建寧今日出席支付寶香港活動之後，被記者追問長和
主席李嘉誠是否將於當日宣布退休？霍建寧只回應：「到時你就知道」。（ｊｎ）
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