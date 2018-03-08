《小傳日記》魚缸反擊終成功，友邦ＱＱ一齊衝！



《小傳日記》呢排全球魚缸焦點都落喺花旗國嘅「貿易戰」上面，當地缸友都唔敢輕舉妄動

，始終狂人侵侵實在太難捉摸，搞到道指噚晚（７日）輕輕收跌８２點報２４８０１。好彩香江

無受太大影響，今日（８日）喺重磅藍戰領軍下，高開３２６點報３０５２３。下半場氣勢依然

強勁，ＡＩＡ（０１２９９），股王ＱＱ（００７００）、平保（０２３１８）都愈戰愈勇，齊

齊彈起２至３巴仙，讚。

仲有電力佬、濠賭佬同醫藥佬都係今日功臣，齊齊出力撐起，港股最多升５２７點報

３０７２４，埋單亦收漲４５７點或１﹒５巴仙，報３０６５４銀，收復廿天線（約３０６１２

），十天線（約３０７７６）亦在眼前；國指都有１５４點進帳，報１２３３４。

但係魚缸全日成交就減少逾１１巴仙至近１００３億銀，好友要再出多Ｄ彈藥先得了！



＊野村升目標平保開心笑，ＱＱ又投資收高氹粉絲＊



重磅股表現好醒神，當中平保獲野村升目標價，至９８﹒４６銀，該行指，稅延型養老保險

產品改革，或能成為行業短期的催化劑，叫缸友趁低吸納。難怪平保埋單可以收漲近３巴仙報

８４銀。雖然阿爺將會實施「史上最嚴」嘅險企股權管理辦法，但內險佬都唔係好受影響咁，其

他街坊祖國太平（００９６６）、人保（０１３３９）更有約２巴仙落袋添，勁。

另一邊廂，ＡＩＡ上月底派完成績表後，股價似乎已經整固得七七八八，今日發威彈起約３

巴仙收復多條平均線，收報６４﹒７銀，為魚缸貢獻得最多，佔７４點。

仲有股王ＱＱ決定再用６億幾美金，投資網上遊戲直播平台鬥魚，齊齊拓展遊戲直播領域。

ＱＱ粉絲睇來都幾ＢＵＹ呢個決定，繼續入貨，ＱＱ收市就行前２巴仙報４４３銀，都為大市貢

獻６２點。



＊華能將放榜踢高士氣壯，花旗送個讚潤電急急彈＊



魚缸開心彈高，電力佬借勢被炒高，華能國際（００９０２）將會喺下個禮拜二（１３日）

放榜，點知佢今日偷步衝前約７巴仙，報５﹒２５銀；偷步向前嘅仲有街坊龍源電力

（００９１６），比華能國際早一日派成績表，完場時仍可Ｋｅｅｐ住個升勢，彈高約３巴仙，

埋單５﹒３４銀，唔知佢地績後仲可唔可以繼續坐火箭呢。華能新能源（００９５８）都圍埋一

齊開Ｐａｒｔｙ，收市時仍跳高近２巴仙，報２﹒６７銀。

花旗就表示，冬季後動力煤現貨價加快下行，會有助紓緩煤價上升對燃煤電企嘅壓力，當中

，特別睇好舊年股息率達６﹒２巴仙，同埋表明喺前年至今年唔會減少派息嘅潤電

（００８３６）。所以就畀佢「掃價」評級，結果佢全日開心彈高近６巴仙，報１３﹒９８銀，

做埋最威藍戰士，勁！



＊大摩再唱好藥明創新高，大行叫掃貨復醫來慶賀＊



藥明生物（０２２６９）繼續狀態大勇，仲畀大摩升佢「他屐」，由６０蚊升至７０蚊添呀

，投資評級就維持「掃貨」，完場時開心彈高逾５巴仙，報６５﹒０５銀，日內仲喺山頂

行運行到落腳指尾嘅仲有金斯瑞（０１５４８），收市時仲大幅剷高近１７巴仙，埋單

２８﹒８５銀；街坊石藥（０１０９３）收市時仍升咗約５巴仙，報１８﹒６６銀；生物製藥

（０１１７７）表現都好叻，收市時都升咗逾６巴仙，報１５﹒２６銀；復星醫藥

（０２１９６）就畀交銀國際送祝福，維持佢「掃貨」評級，「他屐」就畀６２蚊，同時瑞信都

繼續畀佢「掃貨」評級，「他屐」就畀６２﹒４銀，最後佢就開心彈高近６巴仙，埋單

４８﹒９５銀。



＊賭仔急急漲有貨望再上，永利高高收數據有睇頭＊



馬交賭仔氣勢如缸，永利馬交（０１１２８）兩個娛樂場求假村今年頭兩個月收益剷高近

２８個巴仙至約９億美金，貴賓轉碼數總額仲彈高約３５巴仙至約２１２﹒６億美金添呀，勁！

雖然大摩畀佢「持平」評級，「他屐」只得３０﹒５銀，但係仍然無阻佢強勢嘅勢頭，收市時仍

踢高咗近７巴仙，埋單２８﹒１５銀。

另外，街坊金沙（０１９２８）喺噚日跌咗約１巴仙後，今日顯著造好，仲獲申銀萬國畀

「掃貨」評級，「他屐」就畀５２﹒４銀，結果佢收市時仍開心彈高近６巴仙，埋單４４﹒９銀

；銀娛（０００２７）路氹Ｐｒｏｊｅｃｔ「馬交銀河」第３、４期嘅發展逐漸明朗化，仲話想

以科技、環保主題，吸引千禧世代（即依家１８歲至３５歲嘅世代）嘅新客仔添啵，最終佢全日

踢高近４巴仙，埋單６８﹒４銀，可喜可賀呀！請請！



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