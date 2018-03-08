《真知灼見－溫灼培》歐元１﹒２５５０美元見阻力

《真知灼見》本港時間周四（８日）８：４５ｐｍ，歐央行將公布議息結果。歐央行維持所

有貨幣政策不變是意料中事，大家關心的是在現今的政治亂局之下，歐央行將如何制定其貨幣政

策方向以至對歐元匯價的影響。



＊提防議息會後歐元遇壓＊



先看歐洲，雖然意大利大選後出現了懸峙國會局面，但底線是「疑歐派」的五星運動黨如民

調所料，未有足夠票數成為單一政黨上台執政，這可避免意大利步向英國後塵作「脫歐」公投；

加上德國總理默克爾成功籌組政府，結束了德國自去年９月大選後，僵持近４個月的政治不確定

局面，這一切大大穩定了歐洲的政局。所以，從歐洲政局的相對穩定，加上當地經濟強勢，理論

上歐央行確實有能力提早縮減量寬金額。不過，現在面對的最新形勢是歐洲隨時可能會與美國在

貿易上出現爭議，甚至可能發展成貿易戰，相信這會使歐央行對提早停止量寬會有保留。再者，

歐元於過去一年已累升不少，過強歐元會遏抑當地通脹，使歐央行更無需要急於退市。預料歐央

行或會借助是次議息會機會阻止歐元上升；提防議息會後歐元會於高位會有壓力，而

１﹒２５５０美元或成歐元的短期上升阻力。



＊留意美即將公布入口鋼鋁徵稅細節＊



最後值得留意，市場消息指美國總統特朗普很大機會將於美國時間周四中午，宣布對入口鋼

材及鋁徵關稅的細節；而加拿大及墨西哥因北美自由貿易協議關係，或可豁免有關稅項。至於實

際情況如何，建議大家投資者密切注視，相信今晚整個環球金融市場將被有關事件牽動。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

