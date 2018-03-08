《保險睿見－謝佩蘭》儲蓄理財方案財富滾存，代代相傳

《保險睿見》相信大家在剛過去的農曆新年，都四出向親友拜年，送上祝福。親友聚頭少不

免談論到未來大計，除了關心個人的前景，很多人更加關心到兒女的未來。趁著新的一年，正是

時候好好策劃理財大計。

父母對子女的照顧無微不至，最近更有調查發現父母傳承財富的方法，包括透過聯名方法，

如聯名戶口、聯名物業等，以及透過人壽保單，訂立受益人。

調查更顯示，祖父母或外祖父母大都希望安排跨代傳承，有７４％人既想將財富傳予子女，

亦想將財富傳承給孫子女，而傳承給子女及孫子女的財富比例為六比四。數據反映跨代保單的市

場需求正在增加。

市面上的長線儲蓄產品越來越多，此類產品的重心不單止追求高預期回報，更考慮到產品如

何配合客戶財富傳承的需要。有些儲蓄保險產品便為客戶提供更改受保人選項，令持有人有機會

把保單傳給後代，一方面惠澤子孫；一方面透過延長滾存資金的年期，增加預期保單價值。

上述的長線儲蓄計劃，客戶可更改受保人（須與客戶及受益人存在可保利益關係），而保單

價值將不受影響，保單便可交予後代，安排資產傳承更添彈性。客戶可由第一個保單年度終結後

起，及原有受保人在生時更改受保人兩次，讓客戶可及早安排財富傳承，換言之客戶可將保單傳

給子女，而子女更可將保單傳承給第三代。

此類儲蓄保障方案，客戶在短至五年或十年的保費繳付期內投入保費，透過定期繳付保費達

致儲蓄目標，然後可在一定年期後獲得保證現金價值，由第三個保單年度終結時起更可享有非保

證復歸紅利及非保證終期分紅，坐享長線的潛在資本增值。客戶可選擇將復歸紅利的面值留在保

單內，透過複息效應一直滾存，讓保單價值可不斷增長，利用時間優化預期回報。

一個儲蓄理財計劃，可幫助客戶實現個人夢想，帶來充裕的未來之餘，更能夠為三代人作出

籌謀，將個人成果留給子孫，實在理想不過！新一年希望大家透過切合理財需要的方案，財源滾

滾、福澤延綿！《友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

