《投資領域－譚家駿》日股估值吸引，可趁調整增持

《投資領域》環球股市在經濟２月的下跌後，波動性大增，近日又因為美國總統特朗普向入

口鋼及鋁材徵收關稅，觸發市場擔心全球有機會爆發貿易戰。然而，股市雖然短期受不利消息大

幅波動，但從基本因素看，整體走勢依然鞏固，好像日本企業盈利增長強勁，所以日股調整可視

為逢低吸納的良機。



＊企業盈利增長利好表現＊



事實上，日本股市於去年升勢凌厲，更升逾９０年代初期的高位。升勢主因是有賴於環球貿

易持續上揚，而且日本消費業強勁，大部分企業的成本控制得宜，所以驅使企業盈利得以增長，

步伐甚至較市場預期迅速。以去年上半年計，淨利潤按年增長近２０％，較市場普遍看法為高。



＊日股與日圓出現脫勾＊



此外，在２０１７年，日本股市的表現與匯價走勢也出現脫了勾情況，這是自從實施安倍經

濟學以來第一次出現。正如我們一直強調，日企不需要弱日圓匯率去支持表現。與普遍的想法相

反，強勁的企業盈利很多時與強的日圓匯率同步出現（這在過去６個月盈利周期都是吻合），因

為匯率變化主要是受到貿易帳影響，而非金融業的資金流動。

以盈利計，從８０年代初起，日本本地非製造業業務正取代製造業盈利，現時相對已高逾七

成。另外，從長線角度看，匯率的表現是可以忽略的，因為日企的企業盈利自１９９４年已增長

超過１７０％，在同一段期間日圓兌美元上漲了約１６％。再者，日企的收入來源在過去數十年

有很大的轉變，企業盈利貢獻愈來愈大的部分由聚焦本地企業作出，而不是出口企業。



＊日本股市估值吸引＊



日本股市的增長強勁，因此有部分投資者擔心估值問題，但縱使市場近日調整，基本因素依

然較多出現正面驚喜。另外，勞動市場及產能容量也見趨於緊張，在多個不同行業及地區，正經

歷良好的資本開資周期。日本企業目前已累積了豐厚的現金，企業盈利達到近年頂峰，而且持續

將債券水平下降，反映日企的基本因素強勁。與此同時，銀行的資本顯得過於充裕。可見日本經

濟並沒有出現過熱，所以亦沒有泡沫存在。

至於在估值方面，日股的估值也較美國及歐洲股市更具吸引力。如比較息率，日股派息率明

顯優於近三分之二零息或負孳息的日本債券。



＊日企增長速度快＊



再看個別企業例子，在與不少企業管理層會面後，也證實了我們對企業基礎因素強勁的觀點

，例如，一家專門生產專業精確儀器減速器的公司，在機械人需求龐大的推動下，訂單按年增長

１１７％。另外，一家為半導體工業製作精密工具的公司，也收到不少訂單，要求生產快閃記憶

體３Ｄ ＮＡＮＤ機器，形勢似一個新的超級周期正在開始。

總結而言，雖然環球投資市場的走勢波動性上升，但是基本因素紮實，日股的估值吸引，值

得趁低買入。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

