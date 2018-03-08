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即市新聞

08/03/2018 17:23

《匯思－陳德霖》港匯轉弱何懼之有，暫無意再增發外匯基金票據

　　《匯思》近日港匯轉弱，引起市場關心和討論，可是當中對聯繫匯率機制仍有不少的誤會和
疑問。我希望透過以下簡單的問與答，澄清一些誤解。

問１：近期港匯跌穿７﹒８０，金管局是否擔心港匯轉弱，會否出手阻止港元貶值？

　　這是不正確的理解。香港是國際商貿和金融中心，大量資金自由進出，但在聯繫匯率制度下
，金管局金漆招牌的仿如「超級找換店」，在資金流入時、港元兌美元匯價不會升越７﹒７５（
即是強方兌換保證）。反之，在資金流出，港匯轉弱時，金管局會在７﹒８５出手，賣美元、買
港元，保持匯率不會跌穿這個弱方兌換保證水平。
　　美國聯儲局自２０１５年１２月起一共加了５次利息，港美息差拉闊，因此為港元流向美元
提供更大誘因，港元匯率轉弱，十分正常。只要匯率觸及弱方兌換保證（７﹒８５）水平，金管
局便會出手，保證港匯不會弱於７﹒８５，大家毋須擔心。

問２：昨日港匯跌至７﹒８３６，乃３３年最低位，為何金管局仍未出手干預？

　　正如上述所言，金管局在港元匯價觸及７﹒８５時會出手，這是聯繫匯率制度自２００５年
推出優化措施後的設計。聯繫匯率制度在１９８３年起實施，除了初期有個別例外情況，基本上
金管局會在匯價下跌至７﹒８０水平即出手。２００５年推出優化措施，將弱方兌換保證由７﹒
８０調整至７﹒８５，只是其後絕大部分時間港元偏強，以致近日港匯跌穿７﹒８３水平時，就
出現３３年新低的說法。

＊暫時未有計劃再增發外匯基金票據＊

問３：既然不怕見到弱港元，為何金管局在去年港匯轉弱時增發外匯基金票據？是否如一些市場
人士所言，金發局出手阻止港元轉弱？

　　這是不正確的。金管局上次增發８００億元外匯基金票據純粹是因應市場對高流動性票據的
需求，與港元強弱無關。我們暫時未有計劃再增發，並希望市場人士不要誤會金管局不願看見港
元轉弱。其實我們是期望在港美息差擴闊的環境下，港元流入美元，觸及７﹒８５水平，金管局
出手，貨幣基礎逐步縮減，為港元利息正常化提供條件。

問４：金管局有足夠能力支持港匯嗎？

　　當然有。大家要明白，香港的貨幣發行局的機制是甚麼。自２００９年美國實施量化寬鬆政
策後，有大約１３００億美元流入香港，經銀行和金管局兌換成港元。金管局收到這筆相等於１
萬億港元的資金，沒有花掉一分一毫，全數放入外匯基金的「支持組合」內。這個組合主要投放
在高流動性和信貸質素良好的美元資產，例如美國國庫券，能夠迅速變現成美元，金管局可以發
揮「超級找換店」的功能，隨時能應付極端情況下的大額資金兌換和流走。

＊金管局有信心香港有能力應付往後資產市場波動＊

問５：若大量資金在短時間內流走，將會衝擊香港銀行體系，甚至香港整體經濟運作嗎？

　　保持香港銀行體系穩定一向是金管局工作重中之重。銀行體系是否穩健，需要看流動性和資
本充足率是否足夠。在金管局嚴格監管下，香港本地銀行於２０１７年第三季末的平均資本充足
率為１８﹒７％，在國際上屬很高的水平。而銀行在２０１７年底持有高流動性資產超過４萬億
港元（當中超過３萬億港元為外幣資產），比自２００８年以來流入香港的１萬億港元高數倍，
為資金流出提供充足的緩衝。
　　此外，金管局亦為銀行進行壓力測試，以保證在短時間內出現大量資金流出的極端情況，銀
行亦有足夠能力應付。

問６：港匯持續轉弱、資金大舉外流，會否引發系統性風險，甚至金融危機？

　　香港的銀行和金融體系的防震能力已大大提高，香港外匯基金有超過４萬億港元的資產，其
中超過八成為外匯儲備，為保障香港金融穩定提供強大的後盾。另外，港元貨幣基礎約１萬７千
億港元，為資金流出提供極大的緩衝。金管局過去透過多輪逆周期及其他監管措施，加強了香港
銀行體系的穩健。香港能平安渡過２００８年的全球金融危機和２０１１年爆發的歐債危機，我
們有信心香港有能力應付往後資產市場波動和資金外流帶來的挑戰。
　

香港金融管理局
總裁
陳德霖

２０１８年３月８日

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