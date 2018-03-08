港股大漲４５７點收３０６５４重返廿天線，成交１００３億元

《經濟通通訊社８日專訊》市場觀望美國總統特朗普對進口關稅政策發展，美股昨日（７日

）表現反覆，道指最終收跌８２點或０﹒３％，至２４８０１點，標指及納指分別跌１點及升２

４點，報２７２６及７３９６。港股昨日跌逾３００點，今早已大幅高開３２６點收復昨日失地

，加上市場憧憬中保監會有新政策出台，內險股獲不少買盤追入，重磅股中移動

（００９４１）、友邦（０１２９９）、騰訊（００７００）回勇，港股最多抽高５２７點，高

見３０７２４，最終全日亦收高４５７點或１﹒５２％，報３０６５４點升破廿天線

（３０６１１點）。主板成交１００２﹒８５億元跌１１﹒５％。

國指漲１５４點或１﹒２７％，報１２３３４點。滬指報３２８８點，升１６點或

０﹒５１％。



＊中移動獲大和確認買入，濠賭股強勢＊



重磅股中移動獲大和確認「買入」投資評級，指其目前估值吸引，股價收升１﹒７７％，報

７１﹒７５元。友邦買盤急增，漲３﹒０３％，報６４﹒７元升破多條主要平均線。至於騰訊則

重返４４０元關以上，報２﹒０３％，報４４３元。

聯想集團（００９９２）主席楊元慶指，該公司若有機會希望回內地上市，股價升

１﹒２４％，報４﹒０９元。聯想控股（０３３９６）漲２﹒３２％報２６﹒５元。

賭股續強勢，永利澳門（０１１２８）首兩月收益增２８％，價漲６﹒６３％，報

２８﹒１５元。金沙（０１９２８）獲申銀萬國調高評級，由跑贏大市升至買入，升５﹒６５％

報４４﹒９元。銀娛（０００２７）路氹項目發展明朗化，漲３﹒６４％，報６８﹒４元。

九倉集團（００００４）去年純利升２％息９５仙，股價升０﹒６５％，報３１元。九置（

０１９９７）漲０﹒６６％，報５３﹒４５元。



＊內險股炒作養老險消息，晶片股走高＊



中保監日前表示，個人稅收遞延型養老保險已獲有關部門通過，具體實施辦法正在走流程。

內險股方面，平保（０２３１８）、國壽（０２６２８）分別漲２﹒７５％及０﹒８８％，報

８４元、２２﹒９５元。新保（０１３３６）升２﹒１％，報４６﹒１元。

晶片股再見炒作，中芯（００９８１）、華虹（０１３４７）分別漲１﹒３％報１０﹒９２

元，及升７﹒９９％收１６﹒４８元。

藥物股近日強勢，當中金斯瑞（０１５４８）、ＢＢＩ（０１０３５）分別漲１６﹒５７％

及１３﹒５９％，報２８﹒８５元及３﹒５１元。藥明生物（０２２６９）獲大摩升目標價至

７０元，股價收漲５﹒０９％報６５﹒０５元。（ｆｆ）

