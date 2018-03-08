港股大漲４５７點收３０６５４重返廿天線，成交１００３億元

《經濟通通訊社８日專訊》市場觀望美國總統特朗普對進口關稅政策發展，美股昨日（７日
）表現反覆，道指最終收跌８２點或０﹒３％，至２４８０１點，標指及納指分別跌１點及升２
４點，報２７２６及７３９６。港股昨日跌逾３００點，今早已大幅高開３２６點收復昨日失地
，加上市場憧憬中保監會有新政策出台，內險股獲不少買盤追入，重磅股中移動
（００９４１）、友邦（０１２９９）、騰訊（００７００）回勇，港股最多抽高５２７點，高
見３０７２４，最終全日亦收高４５７點或１﹒５２％，報３０６５４點升破廿天線
（３０６１１點）。主板成交１００２﹒８５億元跌１１﹒５％。
國指漲１５４點或１﹒２７％，報１２３３４點。滬指報３２８８點，升１６點或
０﹒５１％。
＊中移動獲大和確認買入，濠賭股強勢＊
重磅股中移動獲大和確認「買入」投資評級，指其目前估值吸引，股價收升１﹒７７％，報
７１﹒７５元。友邦買盤急增，漲３﹒０３％，報６４﹒７元升破多條主要平均線。至於騰訊則
重返４４０元關以上，報２﹒０３％，報４４３元。
聯想集團（００９９２）主席楊元慶指，該公司若有機會希望回內地上市，股價升
１﹒２４％，報４﹒０９元。聯想控股（０３３９６）漲２﹒３２％報２６﹒５元。
賭股續強勢，永利澳門（０１１２８）首兩月收益增２８％，價漲６﹒６３％，報
２８﹒１５元。金沙（０１９２８）獲申銀萬國調高評級，由跑贏大市升至買入，升５﹒６５％
報４４﹒９元。銀娛（０００２７）路氹項目發展明朗化，漲３﹒６４％，報６８﹒４元。
九倉集團（００００４）去年純利升２％息９５仙，股價升０﹒６５％，報３１元。九置（
０１９９７）漲０﹒６６％，報５３﹒４５元。
＊內險股炒作養老險消息，晶片股走高＊
中保監日前表示，個人稅收遞延型養老保險已獲有關部門通過，具體實施辦法正在走流程。
內險股方面，平保（０２３１８）、國壽（０２６２８）分別漲２﹒７５％及０﹒８８％，報
８４元、２２﹒９５元。新保（０１３３６）升２﹒１％，報４６﹒１元。
晶片股再見炒作，中芯（００９８１）、華虹（０１３４７）分別漲１﹒３％報１０﹒９２
元，及升７﹒９９％收１６﹒４８元。
藥物股近日強勢，當中金斯瑞（０１５４８）、ＢＢＩ（０１０３５）分別漲１６﹒５７％
及１３﹒５９％，報２８﹒８５元及３﹒５１元。藥明生物（０２２６９）獲大摩升目標價至
７０元，股價收漲５﹒０９％報６５﹒０５元。（ｆｆ）