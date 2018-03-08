《缸邊麗評－熊麗萍》放寬紅線中性偏好，內銀後市還看業績與北水

《缸邊麗評》在人大會議舉行期間，相關部門的官員談及一些有關金融業的新監管條例，當

中主要涉及內銀與內險兩大板塊。內銀方面，銀監會將內銀的撥備覆蓋率監管要求由１５０％調

整為介乎１２０％至１５０％；而貸款撥備率監管要求則由２﹒５％調整為介乎１﹒５％至

２﹒５％。



＊有助內銀增加貸款空間＊



調低內銀撥備覆蓋率及貸款撥備率令銀行可有更多資金借貸予客戶，有助增加銀行利息收入

，尤其是目前內銀在貸款撥備都相當保守，部分銀行撥備覆蓋率達１５０％以上，若按新規定的

下限水平，其可釋放資金對未來盈利確有幫助。但筆者亦關注在上述放寬政策之餘，監管機構會

否在貸款對象，以及貸款息率方面，也會有額外的指導方向。例如：定向貸款對象及提供貸款息

率等，以便配合中央政府的經濟發展方向；因此，銀行的真正受惠程度仍有待觀察。



＊留意北水沽貨是否收歛＊



今次動作反而釋放出另一「訊號」，就是監管機構對目前內地銀行的貸款質素及資金情況，

感到滿意及安全；尤其是經過整頓理財產品及表外債的問題後，銀監會亦較放心予銀行加大貸款

水平。因此，上述政策對內銀股應是中性偏好，尤其是內銀股股價由高位調整一至兩成，資金料

開始趁低吸納；但從巿場所見，內銀升勢的持續力有限，估計暫時仍要等待新的催化劑。筆者認

為，關鍵仍在於內銀２０１７年業績表現，若各項數據較預期理想，股價可再有新動力。另一關

鍵因素是北水動向，近日北水仍在淨沽出內銀，大家需觀察北水沽貨收歛，有助支持內銀股價。

《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

