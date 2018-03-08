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即市新聞

08/03/2018 17:02

《股金豐采－涂國彬》市場情緒反覆，資產大幅波動

　　《股金豐采》來自美國市場的風險事件較多，市場情緒相當反覆和敏感，也蔓延到全球其他
市場資產的波動。在通脹上行和加息或提速的擔憂和壓力下，２月初市場就迎來了較大的一次調
整，以往平靜地圍繞１０水平波動的恐慌指數ＶＩＸ突然爆發，高見５０﹒３，觸發了市場的神
經。
　　美股和美債齊齊受壓，美元在９０水平下方醞釀反彈。好在壞消息總算是得到消化，超跌的
資產獲得機會反彈。我們也樂見美股基本恢復了大部分失地，而其他市場雖然也在修復，但相較
疲弱。１０年期美債收益率則突破了下行通道，不但創出逾４年新高，更讓人覺得３％的水平很
快就要突破，市場一度對其走勢相當敏感，好在短期內又做出了回調。
　
＊美匯債弱，美股調整＊
　
　　美聯儲新主席鮑威爾的發言，讓好不容易平靜下來的市場又震盪起來，其言論被視作鷹派色
彩，好不容易回氣的市場又一次擔憂起來，ＶＩＸ結束了兩周連跌而反彈。他於第二次證詞上安
撫市場，淡化鷹派的信號。
　　但當大家還來不及喘一口氣，特朗普有一次攪亂市場腳步，其關稅計劃引發了全球貿易戰的
擔憂。美股繼續受壓，回吐了之前的一小段反彈，並拖累全球其他股市。美元好不容易突破的
９０水平後又一次失守，實在疲弱。尤其是在經濟顧問科恩的意外請辭後，對貿易戰的擔憂放大
。１０年期美債收益率靠穩２﹒８％後震盪走高，上行趨勢不變。

＊美債收益率破３％只是時間問題＊

　　這幾日市場情緒起起落落，隔夜一聽關稅或有豁免項，避險情緒回落，ＶＩＸ也連續四日下
跌，美股收窄跌幅，帶動今日亞洲股市走高。美元在經濟數據和褐皮書支持下靠穩，但依舊在區
間運行。而美債收益率仍在高位震盪，３％的突破只是時間問題。接下來，各類資產的波動還將
延續，投資者要做好風控。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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