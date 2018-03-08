《鍾之日記》內地出口意外大增，電力強勢助恒指升

《鍾之日記》３月８日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香港的氣溫忽然由昨天的夏天轉入冬天，冷雨飄飄，卻沒改魚缸的熱情。香江魚缸昨日（７

日）跌逾３００點，今早已大幅高開３２６點收復昨日失地，重磅股回勇，恆指最多抽高５２７

點，高見３０７２４，最終全日收高４５７點或１﹒５２％，報３０６５４點升破廿天線

（３０６１１點），國指漲１５４點或１﹒２７％，報１２３３４點。主板成交１００２﹒８５

億元跌１１﹒５％。

祖國股市今早小幅低開０﹒１％，其後在醫藥、電力板塊帶動下明確轉升，中國海關公布，

２月份以美元計價出口同比意外大增４４﹒５％，創三年最大增速，帶動大盤向好，滬綜指最終

收升０﹒５１％，收報３２８８﹒４１點。深成指尾市升幅急擴，全日升１﹒０５％。兩市全日

成交額４０３０億元人民幣，較上日減少近６％。



＊２月出口增速三年最大，港口航運股受鼓舞＊



中國２月份以美元計價出口同比意外大增４４﹒５％，創三年最大增速，遠超市場預期，主

要受春節錯位及低基數影響，而進口同比略高於市場預測，環比降幅大依然是受春節因素的顯著

擾動。分析估計，隨著低基數效應減弱，３月出口會出現明顯回落，進口將相對平穩，料一季度

進出口增速可實現兩位數高水平。

不過，貿易戰爆發的陰霾仍揮之不去，美國白宮首席經濟顧問科恩離職，因不滿總統特朗普

對進口鋼鋁徵收高額關稅，市場憂慮貿易戰可能升溫，對中國出口帶來影響。首創證券就認為，

在當前貿易戰風險加大的情況下，貿易順差高企有可能給美國提供更多口實，未來出口可能承受

更大壓力。中國首２月貿易順差３６２２億元人民幣，擴大３７﹒２％；而單計２月份，以美元

計貿易順差３３７﹒４億美元，遠高於市場預估的６億美元。

內地出口增速三年最大，港口航運股受消息帶動大幅上揚，中遠海控（０１９１９）大升

５﹒６％，中遠海能（０１１３８）升１﹒２％，中外運航運（００３６８）漲３％，海豐國際

（０１３０８）漲３﹒５％。



＊能源局布局電力設施建設 火電股受捧潤電跑贏大市＊



中國能源局昨日下發《２０１８年能源工作指導意見》的通知，提出深入推進電力體制改革

，內容包括持續完善中長期電力交易機制，進一步推進電力輔助服務市場建設等。中金認為，能

源局就今年特高壓、核電及配電網建設等領域作出了具體發展規劃，預計將為相關廠商帶來利好

。

火電股表現強勢，潤電（００８３６）急升５﹒９％，報１３﹒９８元，為全日升幅最大藍

籌。華能國際（００９０２）抽高６﹒９％，報５﹒２５元，為表現最好國指成分股。大唐發電

（００９９１）升４﹒１７％，報２﹒５元。中國電力（０２３８０）升４﹒１％，報２﹒０２

元。



＊藥股落鑊，金斯瑞夾高逾１６％＊



醫藥及生物科技板塊落鑊，藥明生物（０２２６９）獲大摩升目標至７０元並維持增持評級

，盤中一度高見６８﹒４元創上市新高，全日最終漲５﹒１％，收報６５﹒１元；金斯瑞生物科

技（０１５４８）夾高１６﹒６％，收報２８﹒８５元；（０１０３５）ＢＢＩ生命科學飆升１

３﹒６％，中國生物製藥（０１１７７）漲６﹒１％，石藥集團（０１０９３）揚５﹒２％；復

星醫藥（０２１９６）獲交銀維持買入評級，全日漲６％收報４８﹒９５元。



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