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即市新聞

08/03/2018 17:04

《鍾之日記》內地出口意外大增，電力強勢助恒指升

　　《鍾之日記》３月８日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　香港的氣溫忽然由昨天的夏天轉入冬天，冷雨飄飄，卻沒改魚缸的熱情。香江魚缸昨日（７
日）跌逾３００點，今早已大幅高開３２６點收復昨日失地，重磅股回勇，恆指最多抽高５２７
點，高見３０７２４，最終全日收高４５７點或１﹒５２％，報３０６５４點升破廿天線
（３０６１１點），國指漲１５４點或１﹒２７％，報１２３３４點。主板成交１００２﹒８５
億元跌１１﹒５％。
　　祖國股市今早小幅低開０﹒１％，其後在醫藥、電力板塊帶動下明確轉升，中國海關公布，
２月份以美元計價出口同比意外大增４４﹒５％，創三年最大增速，帶動大盤向好，滬綜指最終
收升０﹒５１％，收報３２８８﹒４１點。深成指尾市升幅急擴，全日升１﹒０５％。兩市全日
成交額４０３０億元人民幣，較上日減少近６％。

＊２月出口增速三年最大，港口航運股受鼓舞＊

　　中國２月份以美元計價出口同比意外大增４４﹒５％，創三年最大增速，遠超市場預期，主
要受春節錯位及低基數影響，而進口同比略高於市場預測，環比降幅大依然是受春節因素的顯著
擾動。分析估計，隨著低基數效應減弱，３月出口會出現明顯回落，進口將相對平穩，料一季度
進出口增速可實現兩位數高水平。
　　不過，貿易戰爆發的陰霾仍揮之不去，美國白宮首席經濟顧問科恩離職，因不滿總統特朗普
對進口鋼鋁徵收高額關稅，市場憂慮貿易戰可能升溫，對中國出口帶來影響。首創證券就認為，
在當前貿易戰風險加大的情況下，貿易順差高企有可能給美國提供更多口實，未來出口可能承受
更大壓力。中國首２月貿易順差３６２２億元人民幣，擴大３７﹒２％；而單計２月份，以美元
計貿易順差３３７﹒４億美元，遠高於市場預估的６億美元。
　　內地出口增速三年最大，港口航運股受消息帶動大幅上揚，中遠海控（０１９１９）大升
５﹒６％，中遠海能（０１１３８）升１﹒２％，中外運航運（００３６８）漲３％，海豐國際
（０１３０８）漲３﹒５％。
　　
＊能源局布局電力設施建設　火電股受捧潤電跑贏大市＊

　　中國能源局昨日下發《２０１８年能源工作指導意見》的通知，提出深入推進電力體制改革
，內容包括持續完善中長期電力交易機制，進一步推進電力輔助服務市場建設等。中金認為，能
源局就今年特高壓、核電及配電網建設等領域作出了具體發展規劃，預計將為相關廠商帶來利好

　　火電股表現強勢，潤電（００８３６）急升５﹒９％，報１３﹒９８元，為全日升幅最大藍
籌。華能國際（００９０２）抽高６﹒９％，報５﹒２５元，為表現最好國指成分股。大唐發電
（００９９１）升４﹒１７％，報２﹒５元。中國電力（０２３８０）升４﹒１％，報２﹒０２
元。

＊藥股落鑊，金斯瑞夾高逾１６％＊

　　醫藥及生物科技板塊落鑊，藥明生物（０２２６９）獲大摩升目標至７０元並維持增持評級
，盤中一度高見６８﹒４元創上市新高，全日最終漲５﹒１％，收報６５﹒１元；金斯瑞生物科
技（０１５４８）夾高１６﹒６％，收報２８﹒８５元；（０１０３５）ＢＢＩ生命科學飆升１
３﹒６％，中國生物製藥（０１１７７）漲６﹒１％，石藥集團（０１０９３）揚５﹒２％；復
星醫藥（０２１９６）獲交銀維持買入評級，全日漲６％收報４８﹒９５元。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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