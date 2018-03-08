《投資心得－潘鐵珊》平保（２３１８）多元化投資，有效分散風險

《投資心得》中國平安（０２３１８）已由傳統保險業發展至領先國內的綜合金融集團，除

保險外亦包含銀行、信託、互聯網金融等業務。集團公布今年首月的原保險合同保費收入，其中

作為最大兩家子公司，中國平安人壽保險及中國平安財產保險，分別錄得１１５２﹒２億元人民

幣及２７４﹒３億元人民幣，比去年同期分別升２１﹒５％及１５﹒６％，表現理想。而平安養

老保險方面，雖然收入相對佔比較小，但繼續有強勁增長，升４９﹒１％至１９﹒１億元人民幣

。面對國內保險業眾多同業對手，集團仍能穩守國內領先地位。可見集團主線的保險業務仍然相

當理想。



＊現價買入，上望ＨＫ＄９５＊



在內含價值方面，至去年六月底為止錄得７３９１﹒４億元人民幣，比年初上升１５﹒９％

，較同業領先。由於內含價值反映出集團現時的經營能力，故從此數據可看出集團優質表現。此

外，集團更與華為技術達成戰略合作協議，兩者將展開共同合作，期望就智慧城市、雲業務等多

個領域有更多的互補優勢及強強聯手，推動金融科技創新。

集團截至去年六月底為止，平安人壽對實體經濟的投資已超過１１００億元人民幣。其中涉

及高速公路、城市基礎設施，包括核電和水力發電的建設項目等等。此外，投資的京滬高鐵營運

和收益均有不斷增長，自２０１５年起已錄得盈利。相信在其他項目上的回報需要等待一定時間

，但透過多元化的投資，相信平安人壽能有效分散風險。總括來說，各業務發展穩健，加上集團

在國內的營業收入規模以及增長速度均處於首位，相信其自身實力能繼續維持良好增長。可考慮

於現價買入，上望ＨＫ＄９５，跌穿ＨＫ＄７８止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（本人沒有持有相關股份，本人客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

