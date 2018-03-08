《思前想後－郭思治》港股需重越三條平均線，才擺脫欲試低位弱態

《思前想後》近周環球股市急挫仍源自美國總統宣布徵收一眾入口貨品之關稅，市場擔心會

出發新一輪之貿易戰，故在避險情緒升溫下，資金卒告靠邊站，股市缺乏流動性資金之支持，表

現定必反覆，其時祗要沽壓稍明顯已可出發明顯跌潮，正如美股，道指自１月２７日高位２５８

００點開始之下跌，至３月２日低位２４２１７點止計，在短短四個交易日內已急跌達１５８３

點，雖然其後有技術反彈，惟一日市場之避險情緒仍未消除前，即使期間再作反彈，惟可能祗屬

有波幅而無升幅之格局而已。當然，一旦貿易戰能通過對話獲得解決，則龐大之資金流該會再度

流入股市，其時新一潮之升浪亦可望待以重展。



＊大市成交略偏疏＊



大市暫仍處三月份之上旬，而直到目前一刻止計，形態已初呈先高後低之格局，高位暫為１

日之３１０８１點，而低位則暫為５日之２９８５２點，即在短短三個交易日內，大市之跌幅已

達１２２９點。首先，一個月之高低位是不會同時出現於三個交易日之內，況且，１２２９點之

波幅亦未必能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，相信該有更大波幅點在後頭，即是說，

恆指如不能上破３１０８１點的話，剩下之可能性當然是會跌穿２９８５２點。談到此點，目前

首先要留意的是移動線之表現，因大市暫仍反覆於１０天及２０天線及５０天線之下，形態偏淡

之餘，技術上亦不利短期後市之發展，故恆指必需先重越上述三組平均移動線，方可擺脫欲試低

位之弱態，另外，亦需留意成交金額，因近兩周大市之交投一直略偏疏，以恆指已身處３０００

０點計，任何欲推進之升勢均需有足夠之動力作配合，此點相當重要，一個缺乏動力支持之升市

，其升勢定會漸受規限。



＊分注吸納港交所作中部線＊



今年大市之高位暫仍為１月２９日之３３４８４點，而低位則暫為２月９日之２９１２９點

，及恆指在１０月內共急挫４３５５點，先從波幅上看，以年度計，高低位是絕不可能同時出現

於１０個交易日之內，故在本年餘下之交易日，相信定有更高或更低之指數出現，況且，４３５

５點之波幅亦決不能滿足年內之所需，故最快在第二季，恆指該出現升破或跌穿之訊號，如大市

能於第二季上破３３４８４點，則目標該直指３５０００點，反之，如恆指不幸跌穿２９１２９

點，則２５０天線之支持或會受考驗。

港交所（００３８８）近月表現似反覆於大市，由於同股不同權一旦推行，該有利新經濟相

關之股份來港上市，市傳估值逾１０００億元的小米將於６至７月來港上市，有理由相信其時市

場之氣氛又會再度熾烈。情況對港交所而言當具最正面效益，故不妨分注作中線部署，至於短炒

，暫時之阻力仍在２９７﹒２０元，初步支持惟２７７﹒２０元。《民眾證券董事總經理 郭思

治》（本欄逢周四刊出）

