《廣匯論勢－鄭廣復》加元長線或跌向１﹒４０

《廣匯論勢》加拿大央行（ＢＯＣ）昨天（７日）宣布維持指標利率在１﹒２５厘。ＢＯＣ

在議息聲明中表示，環球增長穩固，而美國新的政府開支及減稅政策，預期將推動今、明兩年經

濟增長；但貿易政策的發展是個非常重要，也是為環球及加拿大經濟前景帶來更大不確定性的因

素。這顯然就是針對特朗普將於本周簽署命令，向進口鋼鋁實施重關稅。



＊ＢＯＣ維持利率不變＊



加拿大本土方面，ＢＯＣ指出，去年經濟增長率達到３％，符合央行在１月份貨幣政策報告

中的預期，去年第四季增長較預期緩慢，主要因為進口增加，而出口僅比第三季時的下跌略為改

善，而進口增加則是反映商業投資強勁。另外，ＢＯＣ指出，整體通脹仍然邁向２％目標，核心

通脹已上升，其波動主要受到與汽油、電力及最低薪酬的短暫性因素影響。ＢＯＣ預期，經濟前

景將可確保利率將隨時間而上升，但仍有需要維持一定的寬鬆貨幣政策，以令經濟表現接近潛能

及通脹達標。ＢＯＣ管理委員會在考慮進一步調整貨幣政策時將會保持謹慎，並觀察整體經濟對

利率變化的反應。



＊ＮＡＦＴＡ最終贏家是美國＊



加元在議息結果公布僅出現輕微波動；隨後美國公布最新原油庫仍然增加２４０多萬桶，油

價急跌亦令加元受壓，美元兌加元一度升至１﹒３０，但白宮表示，加拿大及墨西哥的鋼鋁重關

稅可能獲得豁免，刺激加元走強，美元又從１﹒３０急跌至１﹒２９。今早（８日）消息繼續發

酵，匯價跌穿１﹒２９。要注意，加拿大能否獲得豁免視乎該國在ＮＡＦＴＡ中，是否接受美國

提出的貿易條款；換言之，最終贏家仍然是美國。目前美元兌加元以１﹒３０為重要阻力，一旦

突破，長期目標指向１﹒４０，短期則以２０日ＳＭＡ（１﹒２７０８）為首個重要支持。

《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

