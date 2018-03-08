【整頓股權】本港上市內險股較受規範，中保監新規影響料有限

《經濟通通訊社８日專訊》中保監修訂保險公司股權的管理辦法，當中包括內險公司的最大

單一股東持股量上限為５１％，現修訂上限為為公司三分一股權。另一方面，亦確立股東對公司

的管理影響力並歸納為四個類型；包括控制類、戰略類和財務ＩＩ類和Ｉ類，以採取不同的監管

政策和標準。此外，修訂亦明確規定股東的具體資格條件，列明那些投資者不能入股、加強監管

股東的違法違規行操守等。



＊熊麗萍：內險股比對內銀股，後者較可秤先＊



鼎成證券投資策略總監熊麗萍對《經濟通通訊社》表示，估計上述監管是因應早前安邦保險

的過分進取投資動作，以及其他小型保險企業推出高回報產品以加強競爭力，但卻為保險公司及

投保人帶來更高風險有關，因此提出採取新的監管規限。在港上巿的內險股，均屬大型及較規範

的企業，受新政策影響有限。但內險股與內銀股比較，她認為內銀股較可秤先，主要是銀監會日

前將內銀撥備覆蓋率監管要求，真正受惠程度雖然有待觀察，但是次放寬要求，反映監管機構對

目前銀行的貸款質素及資金情況感到滿意。

財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，認為在經歷安邦事件之後，市場對內地當局推

出的新規管早有預期，而當局期望能透過新規定打擊像安邦事件般的亂象。李氏表示，在香港上

市的險企較少涉及相關行為，因此認為目前新規定的影響屬於中性。



＊李偉傑：平保看好中長線走勢，８２元吸納＊



個別股份投資前景方面，李氏認為平保（０２３１８）此前在大市大跌時，股價變動太多，

因此有追落後的空間，加上憧憬今年會有四個業務分拆上市，看好其中長線走勢，可考慮於８２

元水平入市；新華保險（０１３３６）股價增長速度較慢，故現水平相對吸引，而ＡＨ差距較大

，認為反彈空間亦較大，可於４５元水平買入，上望５０元；國壽（０２６２８）股價走勢則未

及同業，而業務上亦未見可做到強勁增長，因此不看好股價走勢。（ａｌ、ｅｃ）

