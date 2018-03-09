《陸言堂－陳永陸》港息跟升已有心理準備，股市初期影響有限

《陸言堂》美國總統特朗普的「貿易戰」，其實可能只是一個政治上的伎倆。特朗普「開戰

」之前，於上月底委任社交媒體專家帕斯凱爾出任２０２０年總統選舉的競選經理，提前為爭取

連任做準備，所以特朗普的「貿易戰」，其實可能只是為了增加他連任的機會。

事實上，特朗普的激進言論，已令他眾叛親離。白宮的官員不斷出現更換，令市場更看不懂

特朗普的政策，而股市最怕的就是不明朗因素，所以才會令市場出現波動。不過，他的言論同樣

令投資者擔心美國的政策會出現混亂，影響美國經濟的表現，所以當他說打「貿易戰」後，美元

的走勢反而轉弱，這可能令資金進一步由美國流出，減少聯儲局３月份加息後對美國以外地區帶

來的影響，對區內股市，其實是一件好事情，故此港股連續兩日反彈，並以接近３１０００點的

水平，完結本周，亦屬正常。



＊特朗普不可能真打「貿易戰」＊



而更重要是，市場已開始覺得，特朗普不可能真的會打「貿易戰」。他在鋼鐵等關稅上前言

不對後語，向加拿大及墨西哥讓步之外，參考之前他發表的激進言論，最後雖然會為市場帶來短

期的波動，但影響力很快就會消失。特朗普不是曾經說要對北韓動武嗎？而他的強硬態度亦一度

令區內股市受壓，可是今日的結果是，當北韓「硬起來」，特朗普反而會退後幾步，可見他很多

時是「雷聲大、雨點小」，故此「貿易戰」仍言之過早，甚至最後不了了之。

反而值得留意是中美的貨幣政策，其中聯儲局新任主席鮑威爾仍然是焦點。雖然他在出席國

會聽證會後的言論，對比他的前任，如格蘭斯班、伯南克和耶倫更受市場所接受，而且鮑威爾甚

至表示，打算增加記者會次數，讓每次公開市場委員會會議後的思維、意向可以更直接向公眾及

市場透露，可是，市場似乎仍在等他主持的首個會議，才可以知道他是「鷹」還是「鴿」。



＊港息今年升２至３次可以接受＊



當然，港股對美國息率的敏感度較高，同時港元持續創出新低，亦令港股近日較為波動。可

是，就算港息跟隨美息上調，市場早有了心理準備，加上加息反而令套息活動減少，同時消除短

期不明朗。只要今年美國不是加快加息步伐，其實港元息率年內上調２至３次，以現時市場的情

況，並非不能接受。再說，只要經濟基調可以維持，其實過去經驗反映加息初期，對股市影響十

分有限，暫時不用過分敏感。



＊內地Ｍ２勝預期，幣策仍寬鬆＊



至於中國上月的社會融資規模新增貸款規模達１﹒１７萬億元（人民幣﹒下同），按年增多

８３８億元，令期內人民幣新增貸款８３９３億元，雖然低於市場預期的９０００億元，但卻令

２月底內地廣義貨幣（Ｍ２）餘額１７２﹒９１萬億元，按年增長８﹒８％，略高於預期，是連

續第２個月回升，由此可見內地的貨幣政策仍然寬鬆，不用過於擔心。《獨立股評人 陳永陸》

