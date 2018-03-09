  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/03/2018 18:18

《陸言堂－陳永陸》港息跟升已有心理準備，股市初期影響有限

　　《陸言堂》美國總統特朗普的「貿易戰」，其實可能只是一個政治上的伎倆。特朗普「開戰
」之前，於上月底委任社交媒體專家帕斯凱爾出任２０２０年總統選舉的競選經理，提前為爭取
連任做準備，所以特朗普的「貿易戰」，其實可能只是為了增加他連任的機會。
　　事實上，特朗普的激進言論，已令他眾叛親離。白宮的官員不斷出現更換，令市場更看不懂
特朗普的政策，而股市最怕的就是不明朗因素，所以才會令市場出現波動。不過，他的言論同樣
令投資者擔心美國的政策會出現混亂，影響美國經濟的表現，所以當他說打「貿易戰」後，美元
的走勢反而轉弱，這可能令資金進一步由美國流出，減少聯儲局３月份加息後對美國以外地區帶
來的影響，對區內股市，其實是一件好事情，故此港股連續兩日反彈，並以接近３１０００點的
水平，完結本周，亦屬正常。

＊特朗普不可能真打「貿易戰」＊

　　而更重要是，市場已開始覺得，特朗普不可能真的會打「貿易戰」。他在鋼鐵等關稅上前言
不對後語，向加拿大及墨西哥讓步之外，參考之前他發表的激進言論，最後雖然會為市場帶來短
期的波動，但影響力很快就會消失。特朗普不是曾經說要對北韓動武嗎？而他的強硬態度亦一度
令區內股市受壓，可是今日的結果是，當北韓「硬起來」，特朗普反而會退後幾步，可見他很多
時是「雷聲大、雨點小」，故此「貿易戰」仍言之過早，甚至最後不了了之。
　　反而值得留意是中美的貨幣政策，其中聯儲局新任主席鮑威爾仍然是焦點。雖然他在出席國
會聽證會後的言論，對比他的前任，如格蘭斯班、伯南克和耶倫更受市場所接受，而且鮑威爾甚
至表示，打算增加記者會次數，讓每次公開市場委員會會議後的思維、意向可以更直接向公眾及
市場透露，可是，市場似乎仍在等他主持的首個會議，才可以知道他是「鷹」還是「鴿」。

＊港息今年升２至３次可以接受＊
　
　　當然，港股對美國息率的敏感度較高，同時港元持續創出新低，亦令港股近日較為波動。可
是，就算港息跟隨美息上調，市場早有了心理準備，加上加息反而令套息活動減少，同時消除短
期不明朗。只要今年美國不是加快加息步伐，其實港元息率年內上調２至３次，以現時市場的情
況，並非不能接受。再說，只要經濟基調可以維持，其實過去經驗反映加息初期，對股市影響十
分有限，暫時不用過分敏感。

＊內地Ｍ２勝預期，幣策仍寬鬆＊

　　至於中國上月的社會融資規模新增貸款規模達１﹒１７萬億元（人民幣﹒下同），按年增多
８３８億元，令期內人民幣新增貸款８３９３億元，雖然低於市場預期的９０００億元，但卻令
２月底內地廣義貨幣（Ｍ２）餘額１７２﹒９１萬億元，按年增長８﹒８％，略高於預期，是連
續第２個月回升，由此可見內地的貨幣政策仍然寬鬆，不用過於擔心。《獨立股評人　陳永陸》

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情09/03/2018
補選最後衝刺 區諾軒偕余若薇落區 陳家珮獲李國章拍片力撐
生財有道09/03/2018
【兩會花絮】周小川笑答誰是接班人：你猜呀
剖析天下09/03/2018
【狂人相會】侵侵、正恩擬5月會面 「火箭人」背後意圖難料
生財有道09/03/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－ASM】業績突出兼有機會派特息 買定等Q1公布
生財有道09/03/2018
【兩會直擊】周小川：金融控股必須強調資本真實 正起草監管文件
生財有道09/03/2018
【兩會直擊】周小川：人行將在金融監管框架中起更重要作用
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？
政是有心 ． 余君雋
秋後算賬九巴自取其辱 林鄭明撐車長不會被炒 13 新文章
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上）
健康解「迷」
【5大邪惡點心】一盅兩件超高脂！食得多易患心血管疾病？ 3
為理發聲 ． 石老師工作室
福利主義 長貧難顧 9
陶冬天下 ． 陶冬
特朗普石破天驚 鮑威爾言簡意賅
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 1 新文章
我家私房菜 ． 韋太
【不再黑黢黢】無錫骨 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休大快樂—分享問WHY的樂趣
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
市已跌 該怎辦？
健康大晒 NEW
【女人唔補好易老】７招踢走「易衰老」陋習！食療養生教妳如何青春不老 2
綠路閑人 ． lolo
夜貓子養生飲 4
形象UP！ ． 藍婷
【大碼女生顯瘦法】5招教你揀衫更得體又有品味 2
言歸政傳 ． Jenny Yin
為撐煲呔可以去到幾盡？鬍鬚曾同黃仁龍話你知！　 3
女子愛財 ． 唐德玲
一筆「多餘錢」的煩惱
星座命理
【玄來有數計】從出生月日看3月運程 1
What's On
【未來生活實驗室】黑白IKEA秘密基地 5件讓人眼前一亮的新奇科技 2
食療新意思 ． 陳沛思
【驚蟄湯水】粟米薯仔陳皮薏米瘦肉湯 1
健康Video
【低頭族必學】物理「自」療不花錢，兩招紓緩肩頸痛 2
玩樂好去處
【舊區穿梭】草根文化很迷人！用鐵閘做畫布訴說老店故事 2
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 208
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 12
What's On
【單身自救手冊】4招擺脫情人節閃光彈！一個人的完美單身節快樂 5
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
有種生活 NEW
【情迷獅頭】為紮獅輟學、拆床！中佬高呼「不做最年輕紮作師」 5
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 4
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？
玩樂好去處
【賀新年】天際100迎高接福！360度高空賞美景＋VR虛擬飛行體驗 1
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
星座命理
【大時大節又怎樣？】盤點3個最不重視節慶的星座 3
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊