港鐵去年賺１６８億元，升６４％，派末期息０﹒８７元

《經濟通通訊社８日專訊》港鐵（０００６６）公布截至去年１２月底止全年業績，純利

１６８﹒２９億元，升６４﹒１％，每股基本盈利２﹒８３元，派末期息０﹒８７元，而之前一

年０﹒８２元。

期內，總收入按年升２２﹒７％至５５４﹒４億元，除稅前利潤為２０２﹒０３億元。

（ｊｎ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

