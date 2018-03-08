《經濟通通訊社８日專訊》港鐵（０００６６）公布截至去年１２月底止全年業績，純利
１６８﹒２９億元，升６４﹒１％，每股基本盈利２﹒８３元，派末期息０﹒８７元，而之前一
年０﹒８２元。
期內，總收入按年升２２﹒７％至５５４﹒４億元，除稅前利潤為２０２﹒０３億元。
（ｊｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
08/03/2018 16:33
港鐵去年賺１６８億元，升６４％，派末期息０﹒８７元
《經濟通通訊社８日專訊》港鐵（０００６６）公布截至去年１２月底止全年業績，純利
１６８﹒２９億元，升６４﹒１％，每股基本盈利２﹒８３元，派末期息０﹒８７元，而之前一
年０﹒８２元。
期內，總收入按年升２２﹒７％至５５４﹒４億元，除稅前利潤為２０２﹒０３億元。
（ｊｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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