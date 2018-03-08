《日入而息》金管局不發票據港匯即轉弱，港股成交縮至逾兩周低位

《今天重點》﹡港匯轉弱何懼之有，暫無意再增發外匯基金票據；港匯續尋底一度跌穿

７﹒８４，金管局無意增發票據

﹡港鐵（０００６６）去年基本業務利潤升１１％，港物業發展利潤

１０﹒９７億元



《即日市況》﹡港股大漲４５７點收３０６５４重返廿天線，成交１００３億元，縮至逾兩

周低位



《深滬股市》﹡２月出口創三年最大增速，滬綜指收升０﹒５１％



《美元匯價》﹡美加息預期已反映，美元難有明顯升幅；歐元最新報１﹒２３７４╱７８，

日圓最新報１０６﹒０７╱１０



《公司業績》﹡九倉（００００４）去年純利升２％至２１８﹒７６億元，第二期中期息

９５仙；去年若無分拆九倉置業，核心盈升２１％至１６６億元

﹡申萬宏源（００２１８）去年多賺近２７％至１億元，息６仙

﹡高陽（００８１８）全年賺３﹒５億元，增２２％，不派息

﹡ＲＥＦ（０１６３１）全年賺６４３８萬元，增４１％，不派息

﹡朸濬國際（０１３５５）去年虧損收窄至４５３６萬元，不派息

﹡百福（０１４８８）年多賺逾７５％至１５２２萬元人民幣，息１﹒５港仙

﹡佐丹奴（００７０９）全年賺５億元，增１５％，末期息增至２０仙

﹡第一太平（００１４２）菲律賓聯營ＰＬＤＴ去純利跌３３％至

１３３﹒７１億披索

﹡大昌行（０１８２８）去年純利升５７％，息１１﹒９仙

﹡晉安實業（０２２９２）去年純利跌２５％至１﹒８億元，不派息



《公司資訊》﹡吳天海稱九倉（００００４）會德豐（０００２０）分工彈性，投資項目視

乎具體情況理論上可合資；中期過渡性投資地產股，為未能成功買地時折衷

做法；九倉表示派息比率望最少維持３０％，貨櫃碼頭建屋持開放態度

﹡寶積資本（０８１６８）今起招股，入場費３２３２元

﹡ｅ－ＫＯＮＧ（００５２４）出售網頁服務附屬，套現１３１０萬元

﹡中國港橋（０２３２３）贖回承兌票據和償還墊款，並重新分配供股所得款

項用途

﹡中國銀河（０６８８１）公開發售今年第一期公司債券，金額２５億元人幣

﹡宇天（０８２３０）轉板上市申請失效

﹡有線電視表示提升客戶價值為首要，上客量暫非重點；有線電視與福斯傳媒

合作推，出１４條消閒資訊頻道

﹡百營環球資源（００７６１）債券持有者已接受和解方案

﹡佐丹奴（００７０９）今年首兩個月綜合銷售額升１６﹒４％。大中華地區

見動力；去年可比較門市銷售額增５﹒２％，毛利率微升；今年將繼續回購

，規模不會比去年小；港零售市道是調整而非復甦，希望今年香港續租租金

雙位跌

﹡亞洲聯合基建（００７１１）與萊蒙（０３６８８）聯手發展九龍塘低密度

住宅項目

﹡昊天發展（００４７４）擬收購中國電視及網絡節目製作業務

﹡東英金融（０１１４０）折讓近９％配股，淨籌１０億元

﹡國聯證券（０１４５６）２月淨虧損２６５２﹒８萬元人民幣

﹡新體育（００２９９）入股陝西渭南住宅項目，涉資１﹒８億元人民幣

﹡騰邦（０６８８０）冀ＯＴＯ業務線上收入比重增加，派息比率不會超過

３０％

﹡港鐵（０００６６）未來１２個月為四項物業發展項目招標，提供４２００

個單位；未來六年１２個地產項目完成後將提供逾１﹒８萬個住宅單位

﹡鷹力投資（００９０１）與中金深圳簽備忘錄，擬認購對方股份

﹡北控醫療（０２３８９）與錦州銀行（００４１６）訂立１億元人民幣借款

合同

﹡萬國國際（０３９３９）出售採礦區項目利益，料錄５７０萬元人民幣虧損

﹡ＨＭＶ數碼（０８０７８）ＨＭＶＯＤ與愛奇藝合作，提供約１００部內地

影視

﹡港鐵（０００６６）香港客運業務ＥＢＩＴ跌逾三成，因未有加價及員工成

本增；維修成本日後繼續上升，兩條新鐵路線需時作財務貢獻



《國企紅籌》﹡中石油（００８５７）收購巴西成品油分銷商三成股權，拓展國際貿易

﹡首創（０２８６８）首兩月簽約額跌２８％至５９億元人民幣

﹡五礦資源（０１２０８）今年資本開支略減，憂慮剛果修訂礦業法案

﹡中車（０１７６６）獲伊朗地鐵列車採購大單，總值５億歐元

﹡中海外宏洋（０００８１）２月合約銷售按月跌１７﹒６％至２６﹒５８億

﹡中國海外（００６８８）２月合約物業銷售金額按月跌３６％；上月內地收

購１１幅地塊涉１４７億元人民幣

﹡大昌行（０１８２８）去年同店銷售升０﹒３％，今年或新增門市



《神州民企》﹡世房（００８１３）擬發人民幣優先票據，作現有債務再融資

﹡宏太（０１４００）就接獲清盤呈請尋求法律意見，下午復牌

﹡長城汽車（０２３３３）２月銷量跌２４﹒７％，產量跌２６﹒２％

﹡恆鼎實業（０１３９３）２月原煤產量升７１％，精煤產量升２２９％



《中國要聞》﹡２月全國首套房貸款平均利率５﹒４６％，保持升勢

﹡２月人民幣計進口跌０﹒２％遜預期，出口增３６﹒２％

﹡２月美元計出口增４４﹒５％勝預期，進口增６﹒３％

﹡海關表示２月貿易順差２２４８﹒８億元人民幣

﹡商務部專家表示春節錯位因素不持續，３月出口明顯回落

﹡鬥魚獲騰訊６﹒３億美元投資，拓展遊戲直播領域

﹡深圳發布今年第一批新能源汽車扶持計劃

﹡西山煤電啟動混改，非上市資產將注入上市公司

﹡人行逆回購四連停，今日淨回籠１０００億元

﹡海航旗下佳美集團表示與巴克萊、摩通籌備於第二季上市

﹡葉簡明事件影響集團入股俄油，中誠信降上海華信評級

﹡乘聯會表示２月乘用車銷量降２﹒４％，首２月增逾３％

﹡富士康工業通過Ａ股ＩＰＯ審核僅用３６天，史上罕見

﹡鉅盛華質押９１００萬股萬科Ａ給平安證券



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１０８２３﹒２４點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱正與醫學界探討是否適合在香港為婦女提供全民乳癌普查

﹡陳肇始稱南半球疫苗預計４月中到港

﹡任亮憲重提區諾軒燒基本法，區：如有需要不介意再做

﹡就市民收到非住戶投票通知卡，選舉事務處表示填報誤差

﹡李嘉誠是否將宣布退休？霍建寧回應：「到時你就知道」

﹡支付寶香港表示合作商戶逾１萬家，將拓展香港中小商戶市場

﹡萊坊表示香港每１０萬人有７０個超級富豪，亞洲富豪人數超歐洲；富豪認

為香港ＧＤＰ增長欠動力，今年豪宅樓價料升７﹒８％

﹡深股通額度全日用８﹒４２億；滬股通額度全日用２１﹒４４億

﹡壹週刊下周三推出最後一期紙本雜誌，主攻網上



《兩會直擊》﹡外交部長王毅稱今年４個主場活動展現中國外交新作為；中方不會、亦不必

去取代美國；中非是好兄弟好夥伴，歡迎非洲乘中國發展快車；中俄關係沒

有最好，只有更好；只要中日關係改善，兩國高層將互訪頻繁；台灣被斷交

是大勢所趨；明日起下調中國公民辦理領事認證費用三分之二；炒作「中國

威脅論」等人存在偏見及雙重標準；王毅籲美朝兩國盡快對話談判，解決半

島核問題

﹡大唐集團表示倡提高民營企業持股，增加參與混改積極性

﹡光大集團李曉鵬稱「強監管」針對市場風險點

﹡李稻葵稱當前面臨兩大經濟金融風險，負債大流動性強

﹡陳剛稱正按雄安質量標準研究新區改革開放措施

﹡搜狗王小川稱只要政策允許就會優先考慮回Ａ上市

﹡楊元慶稱中國有巨大數據優勢，智能化階段或成引領者

﹡廣東政協主席王榮稱建議擴大內地與港澳金融市場開放

﹡樓繼偉稱「三去一降一補」仍是核心任務

﹡清華大學錢穎一稱ＧＤＰ定６﹒５％為高質發展留空間

﹡中財辦表示經濟轉向提升質量，增速趨緩或是必然趨勢；中央政府已採取措

施應對地方政府隱性債務

﹡進出口銀行胡曉煉稱中國今年要捉緊一帶一路建設平台；胡曉煉談安邦：極

端企業直接接管，不讓黑天鵝飛起來

﹡姜洋稱建議加快期貨法立法，推動期貨法盡快出台

（ｚｚ）

