《日出而作》貿戰憂慮略紓緩美股回升，德拉吉言論歐元受拖累

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４８９５．２１ 升 ９３．８５點╱０．３８％

標普５００ ２７３８．９７ 升 １２．１７點╱０．４５％

納斯達克 ７４２７．９５ 升 ３１．３０點╱０．４２％

倫敦富時１００ ７２０３．２４ 升 ４５．４０點╱０．６３％

法蘭克福ＤＡＸ １２３５５．５７ 升 １１０．２１點╱０．９０％

巴黎ＣＡＣ４０ ５２５４．１０ 升 ６６．２７點╱１．２８％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．３６，歐元兌美元１．２３０７



《最新資訊》﹡美國一周初申領失業金人數從４８年低位略為反彈

﹡歐洲央行轉鷹，放棄「有需要時會增加買債」措辭

﹡大角咀富榮逼千萬，貴絕全港居屋

﹡內房鼎龍，１０億元購汀九星悅海灣

﹡啟德跑道區９地，估值共１３００億元

﹡將軍澳ＭＡＬＩＢＵ超額１６倍，首置客佔５成

﹡國歌法立法文件，最快下周交立會

﹡特朗普關稅計劃力度軟化美股收高，美債收益率靠穩

﹡特朗普簽令鋼鋁關稅，美元在歐元弱勢扶持下走強

﹡會德豐（０００２０）向海航收購啟德地皮，涉資近６４億元

﹡南韓兩名特使赴美為金正恩傳話

﹡南韓官員宣布美國總統特朗普同意５月與金正恩會面

﹡特朗普就鋼鋁關稅簽行政令，墨西哥及加拿大獲豁免

﹡據報美國要求中國縮減千億美元貿易逆差

﹡大同機械（００１１８）去年扭虧賺２７２８﹒４萬元，不派息

﹡美力時（０１００５）全年少賺逾８％至１﹒１３億元，末期息５仙

﹡富智康（０２０３８）去年盈轉虧蝕５﹒２５億美元，不派息



《國企紅籌》﹡瑞信摩通維持九倉（００００４）中性，大摩續予港鐵（０００６６）減持

﹡恆指反彈４５７點，北水回升買平保（０２３１８）騰訊（００７００）

建行（００９３９）沽工行（０１３９８）

﹡瀋陽公用（００７４７）料去年度由盈轉重大虧損

﹡中廣核電力（０１８１６）去年多賺逾三成至９５億人幣，息６﹒８分



《神州民企》﹡德普（０３８２３）年度虧損淨額增加，受累減值虧損



《中國要聞》﹡中國商務部表示堅決反對美國對進口鋼鋁產品採限制措施

﹡中鋼協呼籲中國政府對美國進口鋼材等採堅決應對措施

