《窩輪匯智－劉嘉輝》指數三角走勢待變，如何以輪證部署突破

《窩輪匯智》外圍走勢轉趨明朗化，支持環球股市造好，藍籌業績期將轉入大直路，月中後

旬將有包括平安（０２３１８）及騰訊（００７００）等業績。近日在輪證資金流向上留意到，

短線資金採炒波幅的策略，以恆指來說引伸波幅仍相對去年為高，近期於２１－２５之間上落。

在觀望氣氛較濃的市況中，投資者該如何調整策略？



靜極思動，投資者不妨留意大市會否在短時間內出現顯著的「突破」。



傳統上，所謂「突破」是指出現較明確技術利好或是利淡的走勢，市場慣用指標包括移動平

均線、保歷加通道或是型態分析等。



讓筆者以型態分析為例，以１月２９日大市頂位３３４８４點、２月９日低位２９１２９點

及其後的浪頂及底位，劃出兩條直線便會得出一個「三角型」走勢，當中顯示阻力為近

３１０００點，支持區約於３００００點樓上。傳統分析，每當指數於三角型走勢一段較長時間

，而波幅有所收窄的話，其後出現向上或是向下的突破，有較大機會走出一段單邊趨勢。



投資者欲部署突破後可能出現單邊市，在選擇產品時就要特別留意時間值的因素。由於三角

走勢通常要時間待波幅收窄，因此若以窩輪坐倉的話，就要承受時間值及引伸波幅可能向下的風

險。所以，投資者不妨待突破走勢出現，才以貼價及中短期的較高槓桿窩輪跟勢買入。



欲趁突破前提早入場的話，則可先以牛熊證作部署，這類產品不太受波幅回落的利淡影響，

惟要留意產品上宜選擇收回價較遠的牛熊證，以防一旦看錯方向仍有機會轉身。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

