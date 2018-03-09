《專家之言－張穎群》全球憂慮貿易戰，唯有追捧科網股

《專家之言》美國總統特朗普上周宣布，向進口鋼材及鋁徵收２５％和１０％關稅。即時爆

發一場激烈的貿易戰。同時聲明，展開貿易戰是好事，容易勝。歐盟強烈反應，並揚言準備為多

項進口歐洲地區的美國貨徵收２５％關稅。環球股市全面下挫。美股上落波動較大，唯近日已開

始收窄，似乎市場已漸漸消化。待企穩後，估計反彈速度會非常快。周初開始，已有資金流入納

指內的科網股。主要原因為科網股受貿易戰及經濟環境影響較小，加上科技企業增長速度亦優於

傳統行業。最近，已有多隻大型科網股相繼破頂創新高，包括有蘋果、亞馬遜、Ｆａｃｅｂｏｏ

ｋ、Ｎｅｔｆｌｉｘ及Ａｌｐｈａｂｅｔ等。相信投資者仍然鐘情於科技板塊上。三月下旬，有

多家科技企業公布業績，宜密切留意。同時要重點關注本周將公布的就業數據，債息對此極為敏

感。



＊優化規則再放寬金融市場邁進步＊



內地人大及政協會議正在召開中。人民銀行周初已暫停逆回購操作，淨回籠資金過千億元人

民幣，目的在拉緊資金面的流動性。同時，官方機構在金融市場上出手維穩，並要求基金或大股

東不要大手沽出股票。因此，周內Ａ股市場並未因貿易戰或預期加息的消息出現，而大幅波動，

持續平穩。總理李克強在人大會議之工作報告中指出，將ＧＤＰ定於６﹒５％、Ｍ２不設目標，

保持全面增長、將赤字減少至２﹒６％。同時，首次將城鎮調查失業率定於５﹒５％。整體內容

，仍以？健為主。亦可反映出財幣政策將維持嚴緊，推動及優化多項金融政策，強化監管。對影

子銀行、互聯網金融及金融控股等嚴加管治。新政策出台，長遠而言，實有利於中國的經濟發展

。完善的監管制度，逐步開放金融市場，繼續邁向進步。



＊觀望氣氛極濃厚期待次季再向好＊



近日港股皆由外圍好？消息所影響而高低。經滬深港通流入的北水也未見大幅增加。而港匯

指數明顯轉弱，低見７﹒８３３１，創自１９８４年以來最低，似乎有資金流出的情況出現。美

國總統展開的貿易戰，及預期月內會加息。多項不利消息，皆深度阻礙恆指向上走。投資者觀望

兩會後公布政策的去向、多家企業公布業績的表現。由於局勢仍未明朗，同時充斥著很多不確定

。恆指跌穿後再重上３００００點水平，估計僅是一個反彈，應趁機沽出部分獲利貨，增加現金

持有。等待機會，再候低吸納。相信到第二季開始，問題消化後及加息已塵埃落定，可根據各企

業之業績表現，再從新部署如何投資。《華盛資本證券有限公司負責人員 張穎群》

