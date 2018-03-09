  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/03/2018 16:37

《盤後部署》港匯弱勢限制港股表現，短線５０天線遇阻力

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普於昨日（８日）正式簽署徵收進口鋼材鋁材關稅
的行政命令，惟該命令容許其他盟友洽商修訂關稅條款，反映特朗普在關稅問題轉向溫和，道指
升９３點，報２４８９５點，而納指更連升５日，漲３１點，報７４２７點。
　　港股今日亦承接昨日升勢，高開２０３點，重磅股普遍有買盤支持下，港股早段升幅僅收窄
至１８６點後拾級而上，午後兩大手機設備股瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）更領漲
一眾藍籌，但大部分重磅股普遍漲不超過１％，加上成交萎縮，港股未能衝破３１０００，全日
以最高位收市，漲３４１點或１﹒１２％，報３０９９６，收復１０天線（３０７４８）。主板
成交９９９﹒８９億元，按日減少不足１％。
　　國指漲９６點或０﹒７８％，報１２４３１點。滬指重上三千三關，報３３０７，升１８點
或０﹒５７％。

＊美國將公布就業數據，美股恐會再次波動＊

　　隨著特朗普落實鋼鋁關稅方案，貿易戰陰霾暫時得以消除，但市場將聚焦美國於本港時間今
晚８：３０公布的２月非農新增職位數據。美國於前日（７日）公布了有「小非農」之稱的
ＡＤＰ私企新增職位數據，２月ＡＤＰ就業人數增加２３﹒５萬，勝市場預期的１９﹒５萬，更
連續４個月超越２０萬水平。目前市場預期２月非農新增職位約２０﹒５萬份，略高於前值的
２０萬份。預期失業率４％，低於前值的４﹒１％。平均時薪則分別預期按月及按年增長
０﹒２％及２﹒９％，前者則略低於前值０﹒３％增幅，後者則與前值相若。然而，若上述數據
較預期佳，恐會再次引發美股產生波動，從而拖累港股表現。

＊港匯持續走弱，港息或加快跟隨美息步伐＊
　
　　美匯指數雖再度重上９０關，但港匯連日偏軟，昨日開始更跌穿７﹒８４水平，高盛今日更
發表研究報告指，金管局淡化增發外匯基金票據的可能性，港匯可能繼續逼近７﹒８５弱方兌換
保證水平，料將提高拆借成本。事實上，港匯轉弱，港股成交亦連日萎縮，今日成交更跌穿千億
關，本周平均每日成交僅１０９７億元，較上周低約１４％。
　　受「兩會」因素帶動，近日資金多炒作內需股，蒙牛（０２３１９）及萬洲（００２８８）
等藍籌內需股中較受資金青睞，加上兩者待公布２０１７年度業績可堪憧憬，料仍會吸引資金追
入。另外，手機設備股今日升勢強勁，舜宇午後升幅更持續擴大，惟宜留意２月份鏡頭出貨量數
據，若數據未如理想，其股價則有機會大幅回吐。
　　中資金融股及騰訊（００７００）等重磅藍籌將於月底放榜，雖預期仍會繼續有買盤支持，
但目前港股成交仍受制於港匯表現，料大市升幅相當有限。加上港匯持續疲弱，預期本港利率跟
隨美息步伐亦會加快，料港股短線難衝破５０天線（３１２２０）。不過，若港股後市能突破
５０天線，後市走勢應可進一步確認，並向上挑戰２月初下跌裂口頂部約３１７００水平。
（ｔｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情09/03/2018
補選最後衝刺 區諾軒偕余若薇落區 陳家珮獲李國章拍片力撐
生財有道09/03/2018
【兩會花絮】周小川笑答誰是接班人：你猜呀
剖析天下09/03/2018
【狂人相會】侵侵、正恩擬5月會面 「火箭人」背後意圖難料
生財有道09/03/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－ASM】業績突出兼有機會派特息 買定等Q1公布
生財有道09/03/2018
【兩會直擊】周小川：金融控股必須強調資本真實 正起草監管文件
生財有道09/03/2018
【兩會直擊】周小川：人行將在金融監管框架中起更重要作用
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？
政是有心 ． 余君雋
全民派錢好，撥錢規劃未來更好 9
有種生活 NEW
【鬥木為生】大喊「媽的」！90後硬頸女木匠堅持入榫造家具 1
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上）
抵玩自助遊
$2200玩5日 兩個轆遊台中 踩入南投秘景 4
為理發聲 ． 石老師工作室
福利主義 長貧難顧 9
健康解「迷」
【5大邪惡點心】一盅兩件超高脂！食得多易患心血管疾病？ 3
第一桶金 ． 方元
定時定額給孩子零用錢，不好！
健康大晒 NEW
【告別染髮霜】為甚麼要懼怕白髮？讓銀白成為新潮流！ 4
陶冬天下 ． 陶冬
特朗普石破天驚 鮑威爾言簡意賅
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休大快樂—分享問WHY的樂趣
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
市已跌 該怎辦？
綠路閑人 ． lolo
夜貓子養生飲 4
我家私房菜 ． 韋太
【不再黑黢黢】無錫骨 2
盛衰關鍵 ． 林奮強
長遠投資 短期紓困 應使則使 真正利民 5
形象UP！ ． 藍婷
【大碼女生顯瘦法】5招教你揀衫更得體又有品味 2
言歸政傳 ． Jenny Yin
為撐煲呔可以去到幾盡？鬍鬚曾同黃仁龍話你知！　 3
What's On
【未來生活實驗室】黑白IKEA秘密基地 5件讓人眼前一亮的新奇科技 2
星座命理
【玄來有數計】從出生月日看3月運程 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 208
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 12
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
有種生活 NEW
【情迷獅頭】為紮獅輟學、拆床！中佬高呼「不做最年輕紮作師」 5
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 4
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
星座命理
【大時大節又怎樣？】盤點3個最不重視節慶的星座 3
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊