《盤後部署》港匯弱勢限制港股表現，短線５０天線遇阻力

《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普於昨日（８日）正式簽署徵收進口鋼材鋁材關稅

的行政命令，惟該命令容許其他盟友洽商修訂關稅條款，反映特朗普在關稅問題轉向溫和，道指

升９３點，報２４８９５點，而納指更連升５日，漲３１點，報７４２７點。

港股今日亦承接昨日升勢，高開２０３點，重磅股普遍有買盤支持下，港股早段升幅僅收窄

至１８６點後拾級而上，午後兩大手機設備股瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）更領漲

一眾藍籌，但大部分重磅股普遍漲不超過１％，加上成交萎縮，港股未能衝破３１０００，全日

以最高位收市，漲３４１點或１﹒１２％，報３０９９６，收復１０天線（３０７４８）。主板

成交９９９﹒８９億元，按日減少不足１％。

國指漲９６點或０﹒７８％，報１２４３１點。滬指重上三千三關，報３３０７，升１８點

或０﹒５７％。



＊美國將公布就業數據，美股恐會再次波動＊



隨著特朗普落實鋼鋁關稅方案，貿易戰陰霾暫時得以消除，但市場將聚焦美國於本港時間今

晚８：３０公布的２月非農新增職位數據。美國於前日（７日）公布了有「小非農」之稱的

ＡＤＰ私企新增職位數據，２月ＡＤＰ就業人數增加２３﹒５萬，勝市場預期的１９﹒５萬，更

連續４個月超越２０萬水平。目前市場預期２月非農新增職位約２０﹒５萬份，略高於前值的

２０萬份。預期失業率４％，低於前值的４﹒１％。平均時薪則分別預期按月及按年增長

０﹒２％及２﹒９％，前者則略低於前值０﹒３％增幅，後者則與前值相若。然而，若上述數據

較預期佳，恐會再次引發美股產生波動，從而拖累港股表現。



＊港匯持續走弱，港息或加快跟隨美息步伐＊



美匯指數雖再度重上９０關，但港匯連日偏軟，昨日開始更跌穿７﹒８４水平，高盛今日更

發表研究報告指，金管局淡化增發外匯基金票據的可能性，港匯可能繼續逼近７﹒８５弱方兌換

保證水平，料將提高拆借成本。事實上，港匯轉弱，港股成交亦連日萎縮，今日成交更跌穿千億

關，本周平均每日成交僅１０９７億元，較上周低約１４％。

受「兩會」因素帶動，近日資金多炒作內需股，蒙牛（０２３１９）及萬洲（００２８８）

等藍籌內需股中較受資金青睞，加上兩者待公布２０１７年度業績可堪憧憬，料仍會吸引資金追

入。另外，手機設備股今日升勢強勁，舜宇午後升幅更持續擴大，惟宜留意２月份鏡頭出貨量數

據，若數據未如理想，其股價則有機會大幅回吐。

中資金融股及騰訊（００７００）等重磅藍籌將於月底放榜，雖預期仍會繼續有買盤支持，

但目前港股成交仍受制於港匯表現，料大市升幅相當有限。加上港匯持續疲弱，預期本港利率跟

隨美息步伐亦會加快，料港股短線難衝破５０天線（３１２２０）。不過，若港股後市能突破

５０天線，後市走勢應可進一步確認，並向上挑戰２月初下跌裂口頂部約３１７００水平。

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