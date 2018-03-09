【代幣風暴】比特幣跌穿９０００美元，全周累跌近三成

《經濟通通訊社９日專訊》比特幣跌穿９０００美元，延續本周跌勢。根據

ｃｏｉｎｄｅｓｋ數據，比特幣現挫５﹒９％至８７４９﹒３美元，最低見８３７０﹒８美元，

全周已累跌約２８％。

此前美國證監（ＳＥＣ）表示，任何交易平台提供虛擬貨幣交易即是提供證券買賣，有需要

為ＳＥＣ登記。（ｍｎ）

