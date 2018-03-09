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09/03/2018 18:16

《台股攻略－馮偉明》台股開高收紅，上漲４１點

　　《台股攻略》台股今天收市升４１﹒５８點，報１０８６４﹒８２點，成交金額為新台幣
１２２８﹒８９億元。
　　美股收高，台股鴻海領軍帶動蘋概股走高，半導體矽晶圓族群持續表現強勁，高孳息率股也
獲投資買盤青睞。大陸證監會通過鴻海子公司富士康工業互聯網（ＦＩＩ）Ａ股上市申請案，令
鴻海收盤勁揚２﹒８％，也帶動家族網通股建漢收漲逾３％。台積電整場震盪居多，終場小漲
０﹒４％。半導體矽晶圓續漲，ＤＲＡＭ族群表現搶眼，華邦電、南亞科獲法人買盤加持，旺宏
持續擴大ＮＡＮＤ　Ｆｌａｓｈ產能，接單及獲利看旺，反彈挑戰半年線，中美晶、合晶等同步
開高走高。另外，二線光學族群也出現輪漲行情，先進光收盤大漲逾７﹒５％，聯一光、亞光和
今國光等同步走揚。蘋果新供應鏈出爐，新進榜的兆利、景碩、谷崧全面飆漲。新藥的中裕領軍
生技股，近期衝高創下新台幣２５７元波段新高，益安醫材獲ＦＤＡ上市許可，連飆漲停板，科
研攻上漲停。比特幣概念股受到香港虛擬貨幣交易所幣安（Ｂｉｎａｎｃｅ）傳出故障及暫停交
易，加上美國證管會對投資人提出警語，令具虛擬貨幣概念的板卡個股連續兩個交易日重挫，青
雲、麗臺、映泰亦同步跌停。
　　國際股市近期震盪逐步放緩，預期隨著企業２月營收陸續公布後，台股市場信心可望回籠，
下周指數不排除有較強勢表現。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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