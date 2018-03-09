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即市新聞

09/03/2018 09:30

《談國論企－黎偉成》高值商物促出口快增挺外貿轉型升級

　　《談國論企》中國的貨物貿易（Ｉ）出口於２０１８年前２個月增速比上年同期有明顯的提
升，有賴（ｉ）以機產品為主的高增值商品快增，使非加工類的一般貿易得以加快增長的力度，
和（ｉｉ）民營企業的經營生產有序漸次成熟發展及成長，使商出口有強大競爭力的支持；而（
ＩＩ）進口的大宗商品增速減慢，則受到價格於２０１７年同期高增長基礎底下之緩增，始使外
貿順差由上年之跌轉升，此為（ＩＩＩ）工貿之於經濟轉型升級的具體表現，佳象也。
　
＊電器及電子產品及機械設備出口高增貿盈佳＊
　
　　據中國海關總署所發布的最新資料顯示，中國的貨物出口於２０１８年２月份達１﹒１１萬
億元（人民幣．下同），同比增長３６﹒２％，比２０１７年同期所增的４﹒２％，大幅多增
３２個百分點，非異象，乃受到春節於２０１８年年之２月份而２０１７年於１月份的不同月份
的長假期的季節性因素影響，只要把１－２月份累計之數作比較，就顯２０１８年的情況屬正常
、良性的快增，即出口於前兩個月累計２﹒４４萬億元，同比增長１８％，相對於２０１７年１
－２月份２﹒０９萬億元所增的１１％高７個百分點，仍為合理甚至應有的發展及表現，重點有

　　（甲）中國的商品出口結構有十分重大的改進甚至提升，因（一）機電產品於２０１８年前
兩個月出口１﹒４３萬億元，同比增長１８％，，比２０１７年同期１﹒２２萬億元所增之
１３﹒８％多增５﹒２個百點之普，並於整體貨物出口之數的佔比５８﹒４％，其中：電器及電
子產器６３４４﹒１億元多增５個百分點至１９﹒４％，和機械設備４１５３﹒９億元同比更多
增６﹒３個百分點至１８﹒５％，二者皆為相對高技術、高增值的商品，故所賺的外貿收益明顯
提高，不言而喻。
　　再從（二）機電產品所歸類的非加工的一般貿易出口的發展，於２０１８年前兩個月
１﹒３９萬億元，同比長２６﹒８％，比２０１７年１－２月份１﹒１１萬億元，所增５﹒４％
要高２１﹒４個百分點，和於此項進出口總額２﹒６５萬億的佔比達５２﹒４５％，相對於其進
口額度１﹒２６萬億元所增１７％明顯高９﹒８個百分點，自然使貿易順差１３４７億元飆升
４﹒８倍。
　　尤其需要指出者，為（三）民營企業於２０１８年前兩個月的出口１﹒１８萬億元的同比增
長２９﹒４％，相對於２０１７年同期１﹒４２萬億元所增的１８﹒８％多增１０﹒６個百分點
，和於整體出口額度的佔比由上年的４４﹒７％，大幅提升３﹒９個百分點至４８﹒５％。
　　同樣重要者，為（乙）進口亦有重大的變化：於２０１８年前兩個月累計２﹒０８萬億元，
同比增長１５﹒２％，比２０１７年１－２月份１﹒８萬億增的３４﹒２％低１９個百分點，乃
受大宗商品進口額度受到價格當高使增長放緩所致，特別是（１）原油於２０１８年前兩個月的
進口量累計７２９０萬噸，增長１０﹒８％，相比２０１７年同期所增的１２﹒５％少增１﹒７
個百分點，因進口每噸均價３１０４﹒５元的增長１５％，是在上年的６０﹒５％高增長基數底
下的快速增長。
　
＊進口大宗商品因價高減慢輸力度使貿盈再增＊
　
　　和（２）鐵礦砂進口量於２０１８年２個月累計１﹒８５億噸，同比增長５﹒４％，卻比
２０１７年同期所增的１２﹒６％少增７﹒２個分點，每噸均價４１３﹒１元之減１６％，上年
則增８３﹒７％。但（３）成品油於２０１８年前兩個月進口累計５４９萬噸同比增長１０％，
相對於２０１７年同期之減５﹒９％有頗不俗的提升，此因進口每噸均價３６１３﹒９元，同比
增長９﹒２％和同比大減３９﹒４個百分點，是為進口成品油總比進口原油化算。
　　正因出口所增高於進口，故貨物貿易進出口順差於２０１８年前兩個月累計３６２２元，飆
升３７﹒２％，反而２０１７年同期２９３６﹒５億元要下跌４６﹒１％，可以接受。
　　至於（丙）主要貿易夥伴的雙邊貿易最新發展，尚穩：（Ａ）對歐盟的進出口貿易於
２０１８年前兩個月累計６７９５﹒９億元，同比增長１７﹒１％，比上年同期增１５％多增２
﹒１個百分點；（Ｂ）對美國進出口６，２７７﹒５億元所增的１５﹒８％，則比２０１７年所
增的１８﹒９％要低２﹒９個百分點，兩大市場保持穩快發展和成長。
　　此使中國的整體進出口於２０１８年前兩個月累計達４﹒５２萬億元，同比增長１６﹒７％
，相對於２０１７年同期３﹒８９萬億元所增的２０﹒６％少增３﹒９個百分點，仍屬合理和可
接受的表現。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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