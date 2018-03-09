《經濟通通訊社兩會採訪組９日北京專電》人民銀行行長周小川出席全國人大記者會，回應
「漫長職業生涯中有哪些難忘和遺憾的事情」時表示，難忘的事情太多，又指今日記者會的主題
－「金融改革與發展」改得好，自己有幸在金融改革方面與大家工作，令金融改革有效推進。
周小川２００２年開始執掌人民銀行，此前他曾向媒體表示即將退休。此次可能是他以人
行行長身份最後一次出席人大記者會。
根據兩會議程，新一任人民銀行行長將於３月１９日公布。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》
09/03/2018 11:07
【兩會直擊】周小川回應職業生涯：難忘事太多，有幸金融改革工作
《經濟通通訊社兩會採訪組９日北京專電》人民銀行行長周小川出席全國人大記者會，回應
「漫長職業生涯中有哪些難忘和遺憾的事情」時表示，難忘的事情太多，又指今日記者會的主題
－「金融改革與發展」改得好，自己有幸在金融改革方面與大家工作，令金融改革有效推進。
周小川２００２年開始執掌人民銀行，此前他曾向媒體表示即將退休。此次可能是他以人
行行長身份最後一次出席人大記者會。
根據兩會議程，新一任人民銀行行長將於３月１９日公布。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》
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