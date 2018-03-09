【兩會直擊】周小川：債券通南向沒困難，有需求隨時可做到

《經濟通通訊社兩會採訪組９日北京專電》就債券通南向通開通問題，人行行長周小川在人

大記者會表示，開放南向債券市場，沒甚麼困難，只要有需求，隨時可以做到。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》

