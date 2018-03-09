【兩會直擊】周小川：近期港匯走勢預期內，香港財政貨幣高度自治

《經濟通通訊社兩會採訪組９日北京專電》人民銀行行長周小川出席全國人大記者會時，被

問到近期港匯的走勢，他表示，香港在財政貨幣問題上高度自治。香港採取聯繫匯率制度，近期

的變化是在預期中。

他又指，人行非常尊重香港的政策選擇，並會盡力量支持香港的政策和體制的選擇。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》

