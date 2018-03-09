《午市前瞻》短線觀望美國非農數據，港股３１８００水平見阻力

《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普對徵收關稅的立場軟化，市場對貿易戰的憂慮稍

為降溫。道指隔晚（８日）升９３點或０﹒３８％，報２４８９５點，而納指更錄得連升５天，

漲升３１點，報７４２７點。港股ＡＤＲ和夜期造好，港股今早高開２０３點報３０８５８。重

磅股普遍向上，加上港鐵（０００６６）績佳炒高，大市一曾上升３２３點，高見

３０９７７點。最終午收報３０９１４點，上升２６０點或０﹒８５％。主板成交５７５﹒３６

億元。

國指漲７０點或０﹒５７％，報１２４０５點。滬指報３２９２點，升４點或０﹒１４％。



＊舜宇漲近７％冠藍籌，港鐵績佳突破十天線＊



舜宇（０２３８２）早前獲麥格理上望２２０元，半日抽升近６﹒５８％，報１４２﹒６元

，暫為最大升幅藍籌股。瑞聲（０２０１８）亦跟隨造好，上升４﹒９％，報１５８﹒３元。

港鐵去年多賺６４％，今早升４﹒２７％，突破十天線（４１﹒３９元）及廿天線

（４１﹒２８８元），報４２﹒７５元。

九倉（００００４）昨日放榜，今早下跌５﹒８１％，報２９﹒２元，盤中低見２９﹒１元

，失守５０天線（３０﹒１３９）、１０天線（２９﹒６７５元）及２０天線（２９﹒１２元）

。會德豐（０００２０）收購海航啟德地皮，上升１﹒７９％，報５９﹒６５元；

重磅股普遍造好，匯控（００００５）上升０﹒４６％，報７６﹒６５元；港交所

（００３８８）上升０﹒３５％，報２８４元；騰訊（００７００）漲０﹒５９％，報

４４５﹒６元；友邦（０１２９９）亦升０﹒６２％，報６５﹒１元。



＊中資航空股向上，恆大發盈喜股價升近４％＊



人民幣結束三連升，惟中資航空股普遍仍造好。國航（００７５３）上升３﹒１５％，報

１１﹒１４元；東航（００６７０）上升１﹒８８％，報６﹒４９元；南航（０１０５５）上升

１﹒４５％，報９﹒８元。

恆大（０３３３３）發盈喜，預料截至去年股東應分配利潤及核心業務淨利潤按年大幅上升

，半日升３﹒９％，報２４元；碧桂園（０２００７）上升２﹒６１％，報１４﹒９６元；融創

中國（０１９１８）上升０﹒５％，報３０﹒３元。

吉利汽車（００１７５）李書福指吉利集團對戴姆勒投資極具價值，吉利汽車升

４﹒２５％，報２５﹒７５元。長汽（０２３３３）上月銷量和產量齊跌，下跌０﹒４５％，報

８﹒８７元。



＊張智威：舜宇待公布２月出貨量，中移反彈力續減＊



信誠證券聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，市場目前已消化不少全球貿易戰等負面

消息，但投資者關注美國今晚公布的２月份非農新增職位數據，一方面亦擔憂若工資及就業數據

造好會再次令環球股市產生大幅波動。但另一方面，環球經濟復甦步伐理想，加上不少港股業績

表現超預期，部分更增派息或派特別息，令港股在低位仍有相當大的承托力，技術上，暫以上月

低位２９１２９的黃金比率３１８００為阻力，三萬點作支持。

舜宇（０２３８２）將於３月１９日放榜，舜宇今日再偷步炒高逾半成，暫已連升五日，張

智威認為，舜宇早已發盈喜，相信其股價已消化不少業績利好的因素，現階段只是藉大市回穩而

借勢補回２月的跌勢。不過，中國手機出貨量增長持續放緩，而舜宇將於下周公布２月份鏡頭出

貨量數據，該數據有回落風險，籲投資者暫不要高追，可待出貨量公布後再作部署。

張智威又指，兩會期間中央提到要持續擴大內需，加上內地消費持續升級，蒙牛

（０２３１９）旗下產品則較為受惠消費升級，可作內需股首選。

另外，中移動（００９４１）今年以來累挫超過９％，本周低見７０元後見反彈，但張智威

指，中移動業績增長欠憧憬，加大中央早前提到提速降費，預期反彈力度會減弱，投資者不宜再

高追。（ｔｔ、ａｌ）

