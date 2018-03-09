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即市新聞

09/03/2018 17:44

《美元走勢－羅明立》歐央行行長一番話，歐元急挫

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒９４　　　１０６﹒３４　　　１０６﹒６４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２３２２　　　１﹒２２９４　　　１﹒２３１５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８０９　　　１﹒３７８７　　　１﹒３８０６
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒９５３４　　　０﹒９５１０　　　０﹒９５１８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４４０　　　７﹒８３７８　　　７﹒８４０３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　《美元走勢》美國白宮表示，總統特朗普已簽署命令，對進口鋼鐵和鋁材分別徵收２５％和
１０％的關稅，１５天內生效。然而一如預期，正在同美國進行北美自貿協定（ＮＡＦＴＡ）談
判的加拿大和墨西哥暫時得到豁免；同時，基於國家安全考慮，給其他國家留下了關稅談判空間


＊美匯重上９０水平＊

　　美國徵稅影響程度較預期溫和，消息有助紓緩貿易戰的憂慮。同時，受消息影響，加元和墨
西哥比索在美市時段表現優於Ｇ１０其他貨幣。此外，歐洲央行議息後維持利率不變，行長會後
指經濟增長高於之前的預期，但潛在通脹受抑制，仍然需要大規模的貨幣政策刺激措施，結果歐
元急挫至１﹒２３低位，美匯重上９０水平。
　　另外，美元兌日圓突破２０天線的１０６﹒７０，日央行總裁黑田東彥表示，日本於擺脫通
縮方面正在取得進展，經濟轉強及就業接近充分就業，正推動薪金於通脹向上。若通脹於
２０１９年財政年度達標，央行將考慮退出寬鬆政策。日本去年第四季ＧＤＰ年化季率上升
１﹒６％，較前值０﹒５％明顯加快。但同時指達到通脹目標不會即時觸發退市，短期美元可能
上試１０７以上，接近１０７﹒５０再部署造空美元。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０６﹒５０　　　１０７﹒５０　　　１０６﹒００
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２２９０　　　１﹒２４５０　　　１﹒２２４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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