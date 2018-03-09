《美元走勢－羅明立》歐央行行長一番話，歐元急挫

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒９４ １０６﹒３４ １０６﹒６４

歐元╱美元 １﹒２３２２ １﹒２２９４ １﹒２３１５

英鎊╱美元 １﹒３８０９ １﹒３７８７ １﹒３８０６

美元╱瑞郎 １﹒９５３４ ０﹒９５１０ ０﹒９５１８

美元╱港元 ７﹒８４４０ ７﹒８３７８ ７﹒８４０３

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《美元走勢》美國白宮表示，總統特朗普已簽署命令，對進口鋼鐵和鋁材分別徵收２５％和

１０％的關稅，１５天內生效。然而一如預期，正在同美國進行北美自貿協定（ＮＡＦＴＡ）談

判的加拿大和墨西哥暫時得到豁免；同時，基於國家安全考慮，給其他國家留下了關稅談判空間

。



＊美匯重上９０水平＊



美國徵稅影響程度較預期溫和，消息有助紓緩貿易戰的憂慮。同時，受消息影響，加元和墨

西哥比索在美市時段表現優於Ｇ１０其他貨幣。此外，歐洲央行議息後維持利率不變，行長會後

指經濟增長高於之前的預期，但潛在通脹受抑制，仍然需要大規模的貨幣政策刺激措施，結果歐

元急挫至１﹒２３低位，美匯重上９０水平。

另外，美元兌日圓突破２０天線的１０６﹒７０，日央行總裁黑田東彥表示，日本於擺脫通

縮方面正在取得進展，經濟轉強及就業接近充分就業，正推動薪金於通脹向上。若通脹於

２０１９年財政年度達標，央行將考慮退出寬鬆政策。日本去年第四季ＧＤＰ年化季率上升

１﹒６％，較前值０﹒５％明顯加快。但同時指達到通脹目標不會即時觸發退市，短期美元可能

上試１０７以上，接近１０７﹒５０再部署造空美元。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０６﹒５０ １０７﹒５０ １０６﹒００

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２２９０ １﹒２４５０ １﹒２２４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

