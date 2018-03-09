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09/03/2018 19:11

《再戰明天》下周一人大代表審議常委會工作報告，會德豐派業績


　　《經濟通通訊社９日專訊》明日舉行政協十三屆一次會議第三場記者會，下周一（１２日）
，人大代表審議人大常委會工作報告。
　
＊政協十三屆一次會議第三場記者會＊
　
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：４０ａｍ，美國波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格
倫在斯普林菲爾德地區商會組織的「展望２０１８」午餐會上發表講話。
　　１：４５ａｍ，美國芝加哥聯儲總裁埃文斯在曼哈頓學院影子公開市場委員會就當前經濟情
況和貨幣政策發表演講。
　　明早，８：４５ａｍ，政協十三屆一次會議第三場記者會，主題是「政協委員談提高保障和
改善民生水平」，恆大集團董事局主席許家印、京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東等出席

　
＊人大代表審議人大常委會工作報告＊
　
　　下周日（１１日）早上９：００ａｍ，全國人大代表團全體會議審議憲法修正案草案建議表
決稿，大會關於設立第十三屆全國人大專門委員會的決定草案，關於第十三屆全國人大專門委員
會主任委員、副主任委員、委員人選的表決辦法草案；醞釀第十三屆全國人大法律委員會、財政
經濟委員會主任委員、副主任委員、委員的人選。
　　下周一早上９：００ａｍ，全國人大代表團全體會議審議全國人大常委會工作報告。下午
３：００ｐｍ，全國政協主席團常務主席會議第一次會議，審議提交主席團第二次會議審議的選
舉辦法草案、建議人選名單草案和各項決議草案。
　　下周一，歐元集團開會議。
　
＊新加坡公布１月零售銷售＊
　
　　在數據方面，１下周一下午１：００ｐｍ，新加坡公布１月零售銷售（經季節調整）。
２：００ｐｍ，日本公布２月工具機訂單。
　
＊會德豐和中鋁派業績＊
　
　　在本港，下周一派業績的公司有：會德豐（０００２０）、惠理集團（００８０６）、龍源
電力（００９１６）、中鋁國際（０２０６８）、民生教育（０１５６９）、大悅城地產
（００２０７）和匯賢產業信託（８７００１）。
　　萬達酒店發展（００１６９）和中國財險（０２３２８）開股東特別大會。（ｈｏ）

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