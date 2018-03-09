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即市新聞

09/03/2018 17:35

《小傳日記》三萬一關近在眼前，「手機孖寶」威盡全場！

　　《小傳日記》花旗國「揸ｆｉｔ人」侵侵對於貿易關稅立場明顯軟化，缸友頓時放一放下心
頭大石，有番Ｄ信心入市，噚晚（８日）道指就抽高９３點收報２４８９５，開心散場。
　　今朝（９日）香江魚缸開市前，祖國就公布咗２月份ＣＰＩ增長２﹒９巴仙，高過預期，不
過分析師就話係因為農曆新年影響先咁高，之後相信會跌番落嚟，唔會令阿爺收水。香江缸友聽
到都定Ｄ，今朝大市高開２０３點，之後喺「手機設備孖寶」領軍下，大市愈升愈有，仲喺收市
Ｕ盤時段衝到去全日最高位，收漲３４１點報３０９９６添，三萬一大關就在眼前喇！國指就踢
高９６點報１２４３１。
　　不過魚缸成交就唔算太旺，只得９９９﹒８９億銀，爭ＤＤ先夠一千億呀。

＊海航又賣地會德豐插旗，九倉無心機港鐵高高飛＊

　　海航集團又賣地喇！繼上個月中，以１５０億銀將兩幅啟德地賣畀四叔恆地（０００１２）
後，今朝會德豐（０００２０）公布以近６４億銀向海航買啟德地，公司副主席梁志堅就強調今
次作價係屬於市價。暫時缸友對單「刁」無太大反應，會德豐都只係微升逾１巴仙收５９﹒３銀
。而海航旗下香港國際建投（００６８７）身為單「刁」嘅擔保人，就已經喺開市前停賽。
　　另一邊廂，會德豐囝囝九倉（００００４）就無晒心機，明明噚日中午放榜後都好地地，點
知一班大行就出報告唱淡，瑞信同摩通只係維持中性，野村更加估每股派息會減少，搞到九倉收
市急挫近６巴仙收２９﹒２銀，慘。至於噚日收市後業績揭盅嘅港鐵（０００６６）就開心得多
，全年多賺６４巴仙派息０﹒８７銀，成績夠省鏡，今日一口氣行前逾４巴仙收４２﹒７銀，勁


＊手機佬急升舜宇鑊氣勁，６Ｇ有消息街坊好得戚＊

　　「手機設備孖寶」威盡全場，將會喺今個月１９號派成績嘅舜宇（０２３８２）已經偷步炒
高逾７仙收１４３﹒８銀，奪得最強藍戰之位；街坊瑞聲（０２０１８）緊隨其後，靜咗一排後
發力收漲近６巴仙報１５９﹒４銀，搶晒風頭。而且有分析話，富士康工業Ａ股ＩＰＯ快速通過
審批，亦對行業估值有利，舜宇同丘鈦（０１４７８）等都會得益，難怪丘鈦都飛起近６巴仙收
１１﹒３４銀喇。
　　好消息一浪接一浪，阿爺仲話已經著手研究６Ｇ發展，亦即係第六代移動通信，成班手機設
備佬當然開心喇，隨時又有大把生意做，下星期一放榜嘅長飛光纖（０６８６９）跳起近５巴仙
收３５﹒１５銀；中興通訊（００７６３）都唔執輸，袋走逾２巴仙，收２８﹒６５銀。

＊傳收購喜力潤啤好給力，新增貸款差錢莊無有怕＊

　　華潤啤酒（００２９１）傳磋商收購喜力中國，交易涉逾１０億美金！野村維持「掃貨」評
級，話潤啤收購事項會有協同效應。缸友飲開啤酒，當然買返潤啤股票賺吓錢，結果今日潤啤朝
早高開近一成報３３﹒９銀後，最終保持升幅收市。街坊青啤（００１６８）就拋起近２巴仙，
報４２﹒４５銀。
　　神州二月新增貸款比預期差，但藍籌內銀表現大部分都ｏｋ，建行（００９３９）、工行（
０１３９８）、交行（０３３２８）更加有１巴仙進帳，報８﹒２銀、６﹒８８銀及６﹒３銀，
而招行（０３９６８）更飆前１巴仙，報３４﹒５５銀。不過，農行（０１２８８）就無癮，唔
見約半個巴仙，報４﹒２７銀。

＊恆大發盈喜股價高高飛，藥佬勢頭好石藥創新高＊

　　恆大（０３３３３）為缸友帶來好消息，公司預計上年純利足足係２０１６年嘅４倍以上，
瑞信即刻升評級，公司股價立即飛升６巴仙，報２４﹒５銀。其他磚頭方面，碧桂園
（０２００７）、中海外（００６８８）均錄得２巴仙升幅，報１４﹒９銀、２８﹒０５銀。
　　賣藥佬近來氣勢認真強，瑞信睇好石藥（０１０９３），他屐２２銀，股價飛起逾２巴仙，
報１９﹒０６銀。中生製藥（０１１７７）就彈起近１巴仙，報１５﹒３６銀，公司呢個月２２
日放榜，唔通有好消息？
　　周末愉快！請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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