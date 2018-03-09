《小傳日記》三萬一關近在眼前，「手機孖寶」威盡全場！

《小傳日記》花旗國「揸ｆｉｔ人」侵侵對於貿易關稅立場明顯軟化，缸友頓時放一放下心

頭大石，有番Ｄ信心入市，噚晚（８日）道指就抽高９３點收報２４８９５，開心散場。

今朝（９日）香江魚缸開市前，祖國就公布咗２月份ＣＰＩ增長２﹒９巴仙，高過預期，不

過分析師就話係因為農曆新年影響先咁高，之後相信會跌番落嚟，唔會令阿爺收水。香江缸友聽

到都定Ｄ，今朝大市高開２０３點，之後喺「手機設備孖寶」領軍下，大市愈升愈有，仲喺收市

Ｕ盤時段衝到去全日最高位，收漲３４１點報３０９９６添，三萬一大關就在眼前喇！國指就踢

高９６點報１２４３１。

不過魚缸成交就唔算太旺，只得９９９﹒８９億銀，爭ＤＤ先夠一千億呀。



＊海航又賣地會德豐插旗，九倉無心機港鐵高高飛＊



海航集團又賣地喇！繼上個月中，以１５０億銀將兩幅啟德地賣畀四叔恆地（０００１２）

後，今朝會德豐（０００２０）公布以近６４億銀向海航買啟德地，公司副主席梁志堅就強調今

次作價係屬於市價。暫時缸友對單「刁」無太大反應，會德豐都只係微升逾１巴仙收５９﹒３銀

。而海航旗下香港國際建投（００６８７）身為單「刁」嘅擔保人，就已經喺開市前停賽。

另一邊廂，會德豐囝囝九倉（００００４）就無晒心機，明明噚日中午放榜後都好地地，點

知一班大行就出報告唱淡，瑞信同摩通只係維持中性，野村更加估每股派息會減少，搞到九倉收

市急挫近６巴仙收２９﹒２銀，慘。至於噚日收市後業績揭盅嘅港鐵（０００６６）就開心得多

，全年多賺６４巴仙派息０﹒８７銀，成績夠省鏡，今日一口氣行前逾４巴仙收４２﹒７銀，勁

！



＊手機佬急升舜宇鑊氣勁，６Ｇ有消息街坊好得戚＊



「手機設備孖寶」威盡全場，將會喺今個月１９號派成績嘅舜宇（０２３８２）已經偷步炒

高逾７仙收１４３﹒８銀，奪得最強藍戰之位；街坊瑞聲（０２０１８）緊隨其後，靜咗一排後

發力收漲近６巴仙報１５９﹒４銀，搶晒風頭。而且有分析話，富士康工業Ａ股ＩＰＯ快速通過

審批，亦對行業估值有利，舜宇同丘鈦（０１４７８）等都會得益，難怪丘鈦都飛起近６巴仙收

１１﹒３４銀喇。

好消息一浪接一浪，阿爺仲話已經著手研究６Ｇ發展，亦即係第六代移動通信，成班手機設

備佬當然開心喇，隨時又有大把生意做，下星期一放榜嘅長飛光纖（０６８６９）跳起近５巴仙

收３５﹒１５銀；中興通訊（００７６３）都唔執輸，袋走逾２巴仙，收２８﹒６５銀。



＊傳收購喜力潤啤好給力，新增貸款差錢莊無有怕＊



華潤啤酒（００２９１）傳磋商收購喜力中國，交易涉逾１０億美金！野村維持「掃貨」評

級，話潤啤收購事項會有協同效應。缸友飲開啤酒，當然買返潤啤股票賺吓錢，結果今日潤啤朝

早高開近一成報３３﹒９銀後，最終保持升幅收市。街坊青啤（００１６８）就拋起近２巴仙，

報４２﹒４５銀。

神州二月新增貸款比預期差，但藍籌內銀表現大部分都ｏｋ，建行（００９３９）、工行（

０１３９８）、交行（０３３２８）更加有１巴仙進帳，報８﹒２銀、６﹒８８銀及６﹒３銀，

而招行（０３９６８）更飆前１巴仙，報３４﹒５５銀。不過，農行（０１２８８）就無癮，唔

見約半個巴仙，報４﹒２７銀。



＊恆大發盈喜股價高高飛，藥佬勢頭好石藥創新高＊



恆大（０３３３３）為缸友帶來好消息，公司預計上年純利足足係２０１６年嘅４倍以上，

瑞信即刻升評級，公司股價立即飛升６巴仙，報２４﹒５銀。其他磚頭方面，碧桂園

（０２００７）、中海外（００６８８）均錄得２巴仙升幅，報１４﹒９銀、２８﹒０５銀。

賣藥佬近來氣勢認真強，瑞信睇好石藥（０１０９３），他屐２２銀，股價飛起逾２巴仙，

報１９﹒０６銀。中生製藥（０１１７７）就彈起近１巴仙，報１５﹒３６銀，公司呢個月２２

日放榜，唔通有好消息？

周末愉快！請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

