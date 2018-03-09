《真知灼見－溫灼培》三大因素看淡美元長遠前景

《真知灼見》美國總統特朗普昨晚（８日）宣布對入口鋼材及鋁分別徵２５％及１０％關稅

，並表明將於１５天後正式執行有關方案，但來自加拿大及墨西哥的鋼和鋁入口則暫時可獲豁免

，視乎北美自由貿易協議談判情況而定。特朗普在記者會上強調，任何國家只要在貿易上公平對

待美國也可獲豁免有關的稅項。特朗普明顯想給予加拿大及墨西哥壓力，要她們在北美自由貿易

協議談判上盡快向美國妥協，亦希望其他國家能有貿易上給予美國更大益處。另外，特朗普也提

到歐盟在汽車貿易競爭上對美國不公平，警告要對歐洲車徵重關稅。



＊中美現爆發貿易戰機會微＊



這１５天的緩衝期相當重要，有美國國會議員提出可能會在國會上阻止有關方案執行。當然

，期間各國也可與美國在貿易上作談判以化解危機。至於一直保持沉默的中國，市場相信雖然獲

豁免的可能性不大，但由於中國去年與美國之間的貿易上取得高達３７５２億美元盈餘，料中國

不會因為上述關稅而與美國鬧翻展開全面貿易戰。倘若美國一而再，再而三對中國入口徵重關稅

，就難保遲早到達一臨界點會觸發雙方的貿易戰。不過，就現階段而言料中美爆貿易戰的機會微

。



＊美財赤貿赤愈來愈嚴重＊



對於美元前景，不論未來美國與其他國家爆貿易戰與否，料美元仍是易跌難升。現時困擾美

元有著兩大關卡，是美國的財赤及貿赤變得愈來愈嚴重。美國本周三（７日）公布１月份貿赤高

達５６６億美元是９年最高水平。除了貿赤高企，下月起美國亦將執行減稅方案，屆時定當推升

財赤。面對龐大「雙赤」壓力，美國政府往後定當加大發債量。鑑於同時間聯儲局又作出退市及

加息行動，這難免會加快推升債息上升債價下跌情況。面對債價有機會加速下跌，私人投資資金

已見顯著流離開美國債券市場。也就是說，往後美債市場更需要外國中央銀行資金的支撐，尤其

來自中國及日本的資金。由於美債券市場需要中國的支持，首先料這會限制美國在貿易上對中國

的打壓。其次是，為驅使海外中央銀行增持美債，美國更需要一個弱美元。因為美元走弱，相對

下外幣將會相對走強。而中國或日本這些主要出口國家，避免其本幣過強損害出口，其將要大舉

拋其本身貨幣吸納美元。而吸納了美元後，自然也會把資金存放在美債市場中。



＊貿易盈餘龐大推高歐元＊



當然，分析美元也要從歐洲的層面觀察，始終貨幣是相對，而歐元是美元以外最大貨幣。確

實隨美國加息，美息與歐息的差距正在擴大。但對一般投資者而言，就是美國今年加息三次，屆

時美息也只會處於２﹒５％水平。就是相對歐洲的零息，這也未必會有足夠吸引力令歐洲投資者

把大量資金轉投美國賺息。但在貿易上，歐元區近數月的貿易盈餘，一直處於２００億歐元之上

，甚至靠近２５０億歐元的歷史高位。要買歐洲貨品先要買歐元，歐洲貿易盈餘龐大將增強市場

對歐元需求，這正解釋歐元強美元弱的原因。至於一旦貿易戰爆發，屆時各國中央銀行資金相信

將會大舉流離開美債市，這料對美元的下跌壓力會更大。現階段料歐元於１﹒２５５０美元會有

一定阻力，並於１﹒２１５０至１﹒２５５０美元間上落。但筆者料破上述範圍阻力只是時間上

問題。年底目標１﹒２８美元。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

