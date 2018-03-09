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即市新聞

09/03/2018 12:35

《真知灼見－溫灼培》三大因素看淡美元長遠前景

　　《真知灼見》美國總統特朗普昨晚（８日）宣布對入口鋼材及鋁分別徵２５％及１０％關稅
，並表明將於１５天後正式執行有關方案，但來自加拿大及墨西哥的鋼和鋁入口則暫時可獲豁免
，視乎北美自由貿易協議談判情況而定。特朗普在記者會上強調，任何國家只要在貿易上公平對
待美國也可獲豁免有關的稅項。特朗普明顯想給予加拿大及墨西哥壓力，要她們在北美自由貿易
協議談判上盡快向美國妥協，亦希望其他國家能有貿易上給予美國更大益處。另外，特朗普也提
到歐盟在汽車貿易競爭上對美國不公平，警告要對歐洲車徵重關稅。

＊中美現爆發貿易戰機會微＊

　　這１５天的緩衝期相當重要，有美國國會議員提出可能會在國會上阻止有關方案執行。當然
，期間各國也可與美國在貿易上作談判以化解危機。至於一直保持沉默的中國，市場相信雖然獲
豁免的可能性不大，但由於中國去年與美國之間的貿易上取得高達３７５２億美元盈餘，料中國
不會因為上述關稅而與美國鬧翻展開全面貿易戰。倘若美國一而再，再而三對中國入口徵重關稅
，就難保遲早到達一臨界點會觸發雙方的貿易戰。不過，就現階段而言料中美爆貿易戰的機會微


＊美財赤貿赤愈來愈嚴重＊

　　對於美元前景，不論未來美國與其他國家爆貿易戰與否，料美元仍是易跌難升。現時困擾美
元有著兩大關卡，是美國的財赤及貿赤變得愈來愈嚴重。美國本周三（７日）公布１月份貿赤高
達５６６億美元是９年最高水平。除了貿赤高企，下月起美國亦將執行減稅方案，屆時定當推升
財赤。面對龐大「雙赤」壓力，美國政府往後定當加大發債量。鑑於同時間聯儲局又作出退市及
加息行動，這難免會加快推升債息上升債價下跌情況。面對債價有機會加速下跌，私人投資資金
已見顯著流離開美國債券市場。也就是說，往後美債市場更需要外國中央銀行資金的支撐，尤其
來自中國及日本的資金。由於美債券市場需要中國的支持，首先料這會限制美國在貿易上對中國
的打壓。其次是，為驅使海外中央銀行增持美債，美國更需要一個弱美元。因為美元走弱，相對
下外幣將會相對走強。而中國或日本這些主要出口國家，避免其本幣過強損害出口，其將要大舉
拋其本身貨幣吸納美元。而吸納了美元後，自然也會把資金存放在美債市場中。

＊貿易盈餘龐大推高歐元＊

　　當然，分析美元也要從歐洲的層面觀察，始終貨幣是相對，而歐元是美元以外最大貨幣。確
實隨美國加息，美息與歐息的差距正在擴大。但對一般投資者而言，就是美國今年加息三次，屆
時美息也只會處於２﹒５％水平。就是相對歐洲的零息，這也未必會有足夠吸引力令歐洲投資者
把大量資金轉投美國賺息。但在貿易上，歐元區近數月的貿易盈餘，一直處於２００億歐元之上
，甚至靠近２５０億歐元的歷史高位。要買歐洲貨品先要買歐元，歐洲貿易盈餘龐大將增強市場
對歐元需求，這正解釋歐元強美元弱的原因。至於一旦貿易戰爆發，屆時各國中央銀行資金相信
將會大舉流離開美債市，這料對美元的下跌壓力會更大。現階段料歐元於１﹒２５５０美元會有
一定阻力，並於１﹒２１５０至１﹒２５５０美元間上落。但筆者料破上述範圍阻力只是時間上
問題。年底目標１﹒２８美元。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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