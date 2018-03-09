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即市新聞

09/03/2018 17:01

《股市一周》港股漲４１２點逼近三萬一，惟成交不活躍減少１４％

　　《經濟通通訊社９日專訊》港股本周大跌後回升。周一（５日）美國總統特朗普繼威脅對進
口鋼鋁徵收關稅後，增加市場憂慮及新興市場震盪，環球股市齊齊走軟，港股當日失守三萬關口
，低見２９８５２點，藍籌幾乎全軍覆沒，港股最終收跌６９７點，報２９８８６點，跌穿
１００天線（２９９９６點）。
　　幸而，周二（６日）港股隨即報復式反彈６２４點報３０５１０點後。不過，周三（７日）
由於美國白宮國家經濟委員會主任科恩宣布辭職，不滿總統特朗普對進口鋼鋁徵收高額關稅的計
劃，市場對貿易戰憂慮增加，美國三大股指期貨跌約１％。港股當日早上又低開１８６點，其後
騰訊（００７００）及多隻中資金融股齊齊走低，拖累港股最多跌３９３點，低見３０１１７點
。港股收市報３０１９６，跌３１３點或１﹒０３％。
　　直至昨日（８日）及今日（９日），恆指漸見起色，大市今日更試收復三萬一，完場收升
３４１點報３０９９６點，升破十天線（３０７４８點）。總結一周，港股累升１﹒３５％或
４１２點，惟主板成交不活躍，日均成交１０９６﹒９１億元，按周少１３﹒９２％。
　　國指全星期升１﹒８６％或２２７點，收１２４３１點。

＊舜宇為本周升幅最大藍籌，金沙勢頭良好＊

　　舜宇（０２３８２）可謂本周之星，早前更獲麥格理看２２０元，本周價漲１１﹒７３％，
報１４３﹒８元，為今周升幅最大藍籌。同業瑞聲（０２０１８）升５﹒０１％，報１５９﹒４
元。
　　碧桂園（０２００７）首兩月合同銷售增４２％，價升６﹒８９％，報１４﹒９元。另外，
賭股勢頭良好，瑞信料澳門賭收首季增長１９％，呼籲收集賭股，金沙（０１９２８）漲５﹒２
３％，報４５﹒２５元。
　　聯通（００７６２）、中移動（００９４１）、中電信（００７２８）落實降費政策，大行
紛紛唱淡，三者分別跌２﹒１１％、０﹒５５％及升０﹒８８％，當中聯通為跌幅第３大藍籌。

＊石藥表現冠國指股，中資航空股插水＊

　　石藥（０１０９３）納入國指成分股今周一開始生效，加上早前獲瑞信唱好，股價累漲
７﹒４４％，報１９﹒０６元，成為本周最佳表現國指成分股。
　　雖然中國二月新增貸款遜預期，加上中銀監出手以防新增呆壞帳，不過招行（０３９６８）
仍然升６﹒４７％，報３４﹒５５元。農行（０１２８８）卻跌１﹒３９％，報４﹒２７元。
　　近來中資航空股插水，國航（００７５３）滑落４﹒８２％，報１１﹒０６元，為本周表現
最差國指成分股。南航（０１０５５）跌２﹒４０％，報９﹒７８元。（ｆｆ）

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