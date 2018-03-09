《積金人語－陸劍平》以佛系精神面對短期波動

《積金人語》近日一隻「旅行青蛙」的遊戲紅遍中港，這個遊戲的特色就是玩家無需投入太

多時間去打理，也不需與別人競爭，也不能控制青蛙的活動，只需為青蛙準備食物和道具，靜待

牠自行出門或回家，閒來收割三葉草而已，因此被稱為「佛系遊戲」。回到變化莫測的投資市場

，尤其是處身如此波動的代，強積金成員也應以「佛系精神」應對，在關注資產組合表現之同時

，作出最少干預，不要被短期波動打亂投資部署。



＊按市況換馬有三大危機＊



每當遇上股市大幅波動時，不少成員看著帳戶入面的帳面數字上上落落，不期然都會有避險

心態，並會考慮按換馬，將高風險基金停泊在投資策略的基金，以求安度波動期。不過，成員在

作出基金調配前，要面對三大風險，一是沽出基金後或會錯失隨後反彈帶來的機會；二是有機會

令平均成平法失效，三是削弱複息效應。

若然成員按市況貿然作出投資改動，除了有機會低賣高買，出現錯誤選擇時機的風險外，也

會令平均成本法失效。因在強積金制度下，不論市場高低，成員每月均會以固定金額供款，這種

有規律的投資方式亦能隨時間攤平買入基金單位的成本，從而降低短期市場波動的影響。



＊複息效應累積豐厚回報＊



強積金計劃的設計旨在鼓勵長期投資和持續供款，若能運用正確的投資策略，更能帶出複息

效應。根攙富達早前一項調查顯示，自強積金計劃成立至今，已持續作出強制性供款的成員現時

的累算權益中位數為２７﹒５萬元，相比其他參與期較短的成員的累算權益中位數１２﹒５萬元

為多。假如將持續供款的成員的現有強積金累算權益與未來供款相加，在未計算任何投資回報前

，成員在６５歲時可累積的資產約為８５萬元。若以４％的年化內部回報率來計算，預計累算權

益則可達１７６萬元。由此可見，理想的長線回報來自適當的資產配置策略，以及有規律的供款

。

由於每個人的投資目標及風險承受能力都各有不同，因此成員不應太過著意於與別人比較強

積金的成績，或是跟隨他人的投資策略。只要成員如相信基金的長線價值，就應貫徹既定的策略

，更不要被短期波動打亂長線部署管理，抱著佛系的心態靜待回報。

當然，這並不代表成員可以完全撒手不管自己的強積金，就如「旅行青蛙」的遊戲中，玩家

也要為小青蛙細心配搭不同的食物和道具，牠才到能到不同的景點暢遊，為玩家搜集一張又一張

的美麗明相片。強積金成員也要定期檢視戶口，按不同人生階段調整投資策略，才可藉基金滾存

豐厚的回報，為退休生活打穩根基。《富達國際香港退休金業務總監 陸劍平》

