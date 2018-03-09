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09/03/2018 14:09

《寰宇宏觀－沈家麟》２０１８年政府工作報告解讀

　　《寰宇宏觀》２０１８年３月３日，中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第一次會議
在北京召開。２０１８年３月５日，中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會第一次會議在北
京召開。至此，２０１８年的「兩會」正式拉開了序幕。鑒於２０１８年為改革開放四十周年，
以及全面建設小康社會的關鍵之年，並且正值政府換屆承前啟後的關鍵時期，今年「兩會」的意
義必將非比尋常。在會期伊始，李克強總理所做的《政府工作報告》，無疑是「兩會」各項議程
中的重中之重。本期政府工作報告不僅涵蓋了對過去五年政府工作的總結，還有對未來一年、乃
至整個「十三五」階段後期政府工作的規劃。這份報告對內地的實體經濟及金融市場都將產生深
遠的影響，因此也值得廣大投資者進一步關注。

＊２０１８年經濟社會工作總體部署＊

　　李克強總理在報告中明確指出，今年是改革開放４０周年，同時也是決勝全面建成小康社會
、實施「十三五」規劃承上啟下的關鍵一年。值此關鍵的年份，內地ＧＤＰ將實現６﹒５％的年
度增長，這一數字與去年政府工作報告中的預期目標持平。儘管去年內地ＧＤＰ增速達到超預期
的６﹒９％，但考慮到內地目前正由「高速發展」轉向「高品質發展」的國情，以及２０２０年
實現翻番目標所面臨的阻力，６﹒５％的預期增速顯然將更契合目前「穩中求進」的發展基調。
其它重要指標方面，內地居民消費價格漲幅３％左右，城鎮新增就業１１００萬人以上，城鎮調
查失業率控制在５﹒５％以內，單位國內生產總值能耗下降３％以上。上述指標的設定也都是政
府在新時期新環境下「穩中求進、追求品質」發展目標之具體體現。
　　內地未來一年將延續積極的財政政策取向不變，赤字率擬按２﹒６％安排，比去年預算降低
０﹒４個百分點。更低的預期赤字率也是內地在大力減稅降費的同時財政狀況依然不斷向好的一
大體現。在國家財政收入穩步增加的同時，預期財政赤字總額將達到２﹒３８億元，與上年度持
平，這表明２０１８年內地財政支出將進一步擴大。貨幣政策方面，內地在２０１８年仍將延續
之前穩健中性的貨幣政策，保持廣義貨幣Ｍ２、信貸和社會融資規模合理增長，維護流動性合理
穩定，提高直接融資特別是股權融資比重。考慮到內地去年經濟增長已超預期，以及目前各行各
業普遍去槓桿的現狀，繼續穩健中性的貨幣政策符合預期，這也與我們在去年年底發表的
《２０１８年中國投資展望（宏觀篇）》中闡述的觀點不謀而合。
　　縱觀今年的政府工作報告，我們不僅體會到了新一屆政府對於「穩中求進發展，深化改革創
新」所抱有的決心，更感受到了政府對於內地未來國計民生各方各面不斷向好所持有的信心。此
外，今年的報告當中還提及了許多時下的社會熱點和新時代新環境中一些行業所面臨的發展趨勢
。隨著相關政策的不斷落地，報告所惠及的相關產業（具體包括人工智慧、互聯網、５Ｇ、新能
源汽車、普惠金融、商業保險、污染防治、生物醫藥以及新農業等）將迎來全新的發展良機，而
上述這些行業也將在長期內具備相當可觀的投資潛力。在這樣的大環境之下，我們將繼續看好可
選消費、醫藥衛生以及電子資訊等相關行業內的潛在投資機遇。
《Ｆｕｎｄｓｕｐｅｒｍａｒｔ﹒ｃｏｍ投資組合經理　沈家麟》

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