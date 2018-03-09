《環球趨勢－黃耀宗》市場混亂的操作

《環球趨勢》筆者所寫的《ＥＴＦ實戰理論》在本地著名書局登上二月商管類排行榜首三名

，且得到讀者認同，在此再次感謝大家的支持。ＥＴＦ（交易所買賣基金）為投資者及產品供應

商提供一個改革性創新的工具及平台，愈早理解如何主動地運用各類ＥＴＦ，愈早可以享受其帶

來的機遇及應對市場風險。

股市自２月份一段急挫後，加上宏觀受到多項事件因素左右，令到市場整體缺乏明確方向。

先簡略回顧一下筆者今年對股市的看法︰恆指及國指的合理目標分別為３３４００點及

１３６００點（兩者均觸及目標價後回落）、預料國指將跑贏恆指（恆指及國指年內回報暫時分

別為２﹒２３％及５﹒１４％）及港股料出現「牛二與牛三格局」。

雖然筆者過往對港股的大趨勢分析及預測均逐漸發酵，且企業盈利仍然支持股市長線的看法

，惟筆者一向強調「市場氣氛將左右大市短線走勢」，且本星期較早時間於電視直播訪問亦簡略

解釋「若貿易戰真的發生便會逐一拆解宏觀各項利好因素」等風險；以上因素均會影響早前分析

及預測的假設，所以不容忽視事件如何發展！但是，出現任何「結構性因素」變動前，筆者所管

理的投資組合仍以「牛二」策略應對市況。

現時消息混亂及信心偏弱的時候，筆者認為操作心態較任何預測更重要！「手中有貨，心中

無貨」是投資者在任何時候應該用來作出中立分析的要訣！再者，投資者不應該過份槓桿，令到

自己承受市場波動外，帶來心理或精神上的損失；而且，若港股及美股同時失守重要支持水平，

便要「認錯」，守紀律地進行減持。

技術分析方面，筆者維持自２月底對恆指的看法，３０１００點為短線重要水平（其後，於

３月６日有一位本地著名基金經理亦認為此是重要水平）；中線而言，２月９日的低位不宜失守

，否則自去年１２月至今便會形成「頭肩頂」的轉向利淡走勢。

《晉裕環球投資研究部首席投資策略師 黃耀宗》

