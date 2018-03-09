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即市新聞

09/03/2018 16:12

港股收３０９９６漲３４１點突破十天線，成交不到１０００億元

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普對徵收關稅的立場軟化，市場對貿易戰的憂慮稍
為降溫。道指隔晚（８日）升９３點報２４８９５點。港股今早隨外圍高開２０３點報
３０８５８，其後反覆向上，騰訊（００７００）走高、手機設備股瑞聲（００７００）、舜宇
（０２３８２）齊齊造好之下，全日以最高位收市，收漲３４１點或１﹒１１％，突破１０天線
（３０７４８點），報３０９９６點。主板成交９９９﹒８９億元，按日少０﹒３％，為兩個多
星期以來首次成交不到一千億元。
　　國指漲９６點或０﹒７８％，報１２４３１點。滬指報３３０７點，漲１８點或０﹒５７％


＊舜宇升幅冠藍籌股，瑞聲緊隨其後＊

　　手機設備股走高，舜宇早前獲麥格理上望２２０元，收漲７﹒４７％，報１４３﹒８元，為
全日表現最佳藍籌股；瑞聲緊隨其後，全日漲５﹒６３％，報１５９﹒４元。
　　港鐵（０００６６）績佳炒高，去年多賺６４％，全日收漲４﹒１５％，報４２﹒７元。
　　九倉（００００４）昨日放榜，並獲摩通續予「中性」評級，目標價２８元，全日收跌
５﹒８１％，報２９﹒２元；會德豐（０００２０）收購海航啟德地皮，全日收升１﹒１９％，
報５９﹒３元；九龍倉置業（０１９９７）炒高２﹒７１％報５４﹒９元。
　　長和系下周五（１６日）放榜，長和（００００１）獲交銀國際維持「買入」評級，目標價
１２４﹒５元，全日收升２﹒０１％，報９８﹒７５元；長江基建（０１０３８）亦揚
１﹒２３％，報６５﹒８元；長實集團（０１１１３）升０﹒６７％報６７﹒４５元。
　　恆隆地產（００１０１）下跌０﹒９５％，報１８﹒７４元，為全日表現最差恆指股。
　　重磅股方面，平保（０２３１８）獲北水熱捧，日前更獲野村上調投資評級，由「中性」升
至「買入」評級，目標價由９７﹒４６元升至９８﹒４６元，全日漲０﹒６５％，報８４﹒５５
元。騰訊升０﹒９％報４４７。匯控（００００５）漲０﹒３９％報７６﹒６元。中移動
（００９４１）亦升０﹒６３％收７２﹒２元。
　　
＊賭股全線揚，天長高招股價３１％＊

　　賭股走高，銀娛（０００２７）日前獲麥格理唱好，續予「優於大市」評級，目標價
８８﹒８元不變，全日漲１﹒１７％，報６９﹒２元；永利澳門（０１１２８）漲０﹒７８％，
報４５﹒２５元；金沙中國（０１９２８）跟升０﹒７８％，報４５﹒２５元。
　　吉利（００１７５）李書福指對戴姆勒投資極具價值，股價造好，全日漲４﹒６６％，報
２５﹒８５元。
　　天長集團（０２１８２）上市翌日，全日大漲２７﹒４％，報０﹒９３元，較招股價
０﹒７１元高出３１﹒０％。每手４０００股不計手續費，每手賺８８０元。
　　鷹力投資（００９０１）與中金（深圳）娛樂簽訂備忘錄，從中金（深圳）娛樂認購其發行
之股份，全日炒高４４﹒７４％，報０﹒１６５元，為升幅最大個股。大同集團（００５４４）
跌１４﹒１２％報７﹒３仙，為跌幅最大個股。（ｇｖ）

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