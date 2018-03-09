港股收３０９９６漲３４１點突破十天線，成交不到１０００億元

《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普對徵收關稅的立場軟化，市場對貿易戰的憂慮稍

為降溫。道指隔晚（８日）升９３點報２４８９５點。港股今早隨外圍高開２０３點報

３０８５８，其後反覆向上，騰訊（００７００）走高、手機設備股瑞聲（００７００）、舜宇

（０２３８２）齊齊造好之下，全日以最高位收市，收漲３４１點或１﹒１１％，突破１０天線

（３０７４８點），報３０９９６點。主板成交９９９﹒８９億元，按日少０﹒３％，為兩個多

星期以來首次成交不到一千億元。

國指漲９６點或０﹒７８％，報１２４３１點。滬指報３３０７點，漲１８點或０﹒５７％

。



＊舜宇升幅冠藍籌股，瑞聲緊隨其後＊



手機設備股走高，舜宇早前獲麥格理上望２２０元，收漲７﹒４７％，報１４３﹒８元，為

全日表現最佳藍籌股；瑞聲緊隨其後，全日漲５﹒６３％，報１５９﹒４元。

港鐵（０００６６）績佳炒高，去年多賺６４％，全日收漲４﹒１５％，報４２﹒７元。

九倉（００００４）昨日放榜，並獲摩通續予「中性」評級，目標價２８元，全日收跌

５﹒８１％，報２９﹒２元；會德豐（０００２０）收購海航啟德地皮，全日收升１﹒１９％，

報５９﹒３元；九龍倉置業（０１９９７）炒高２﹒７１％報５４﹒９元。

長和系下周五（１６日）放榜，長和（００００１）獲交銀國際維持「買入」評級，目標價

１２４﹒５元，全日收升２﹒０１％，報９８﹒７５元；長江基建（０１０３８）亦揚

１﹒２３％，報６５﹒８元；長實集團（０１１１３）升０﹒６７％報６７﹒４５元。

恆隆地產（００１０１）下跌０﹒９５％，報１８﹒７４元，為全日表現最差恆指股。

重磅股方面，平保（０２３１８）獲北水熱捧，日前更獲野村上調投資評級，由「中性」升

至「買入」評級，目標價由９７﹒４６元升至９８﹒４６元，全日漲０﹒６５％，報８４﹒５５

元。騰訊升０﹒９％報４４７。匯控（００００５）漲０﹒３９％報７６﹒６元。中移動

（００９４１）亦升０﹒６３％收７２﹒２元。



＊賭股全線揚，天長高招股價３１％＊



賭股走高，銀娛（０００２７）日前獲麥格理唱好，續予「優於大市」評級，目標價

８８﹒８元不變，全日漲１﹒１７％，報６９﹒２元；永利澳門（０１１２８）漲０﹒７８％，

報４５﹒２５元；金沙中國（０１９２８）跟升０﹒７８％，報４５﹒２５元。

吉利（００１７５）李書福指對戴姆勒投資極具價值，股價造好，全日漲４﹒６６％，報

２５﹒８５元。

天長集團（０２１８２）上市翌日，全日大漲２７﹒４％，報０﹒９３元，較招股價

０﹒７１元高出３１﹒０％。每手４０００股不計手續費，每手賺８８０元。

鷹力投資（００９０１）與中金（深圳）娛樂簽訂備忘錄，從中金（深圳）娛樂認購其發行

之股份，全日炒高４４﹒７４％，報０﹒１６５元，為升幅最大個股。大同集團（００５４４）

跌１４﹒１２％報７﹒３仙，為跌幅最大個股。（ｇｖ）

