港股收３０９９６漲３４１點突破十天線，成交不到１０００億元

《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普對徵收關稅的立場軟化，市場對貿易戰的憂慮稍
為降溫。道指隔晚（８日）升９３點報２４８９５點。港股今早隨外圍高開２０３點報
３０８５８，其後反覆向上，騰訊（００７００）走高、手機設備股瑞聲（００７００）、舜宇
（０２３８２）齊齊造好之下，全日以最高位收市，收漲３４１點或１﹒１１％，突破１０天線
（３０７４８點），報３０９９６點。主板成交９９９﹒８９億元，按日少０﹒３％，為兩個多
星期以來首次成交不到一千億元。
國指漲９６點或０﹒７８％，報１２４３１點。滬指報３３０７點，漲１８點或０﹒５７％
。
＊舜宇升幅冠藍籌股，瑞聲緊隨其後＊
手機設備股走高，舜宇早前獲麥格理上望２２０元，收漲７﹒４７％，報１４３﹒８元，為
全日表現最佳藍籌股；瑞聲緊隨其後，全日漲５﹒６３％，報１５９﹒４元。
港鐵（０００６６）績佳炒高，去年多賺６４％，全日收漲４﹒１５％，報４２﹒７元。
九倉（００００４）昨日放榜，並獲摩通續予「中性」評級，目標價２８元，全日收跌
５﹒８１％，報２９﹒２元；會德豐（０００２０）收購海航啟德地皮，全日收升１﹒１９％，
報５９﹒３元；九龍倉置業（０１９９７）炒高２﹒７１％報５４﹒９元。
長和系下周五（１６日）放榜，長和（００００１）獲交銀國際維持「買入」評級，目標價
１２４﹒５元，全日收升２﹒０１％，報９８﹒７５元；長江基建（０１０３８）亦揚
１﹒２３％，報６５﹒８元；長實集團（０１１１３）升０﹒６７％報６７﹒４５元。
恆隆地產（００１０１）下跌０﹒９５％，報１８﹒７４元，為全日表現最差恆指股。
重磅股方面，平保（０２３１８）獲北水熱捧，日前更獲野村上調投資評級，由「中性」升
至「買入」評級，目標價由９７﹒４６元升至９８﹒４６元，全日漲０﹒６５％，報８４﹒５５
元。騰訊升０﹒９％報４４７。匯控（００００５）漲０﹒３９％報７６﹒６元。中移動
（００９４１）亦升０﹒６３％收７２﹒２元。
＊賭股全線揚，天長高招股價３１％＊
賭股走高，銀娛（０００２７）日前獲麥格理唱好，續予「優於大市」評級，目標價
８８﹒８元不變，全日漲１﹒１７％，報６９﹒２元；永利澳門（０１１２８）漲０﹒７８％，
報４５﹒２５元；金沙中國（０１９２８）跟升０﹒７８％，報４５﹒２５元。
吉利（００１７５）李書福指對戴姆勒投資極具價值，股價造好，全日漲４﹒６６％，報
２５﹒８５元。
天長集團（０２１８２）上市翌日，全日大漲２７﹒４％，報０﹒９３元，較招股價
０﹒７１元高出３１﹒０％。每手４０００股不計手續費，每手賺８８０元。
鷹力投資（００９０１）與中金（深圳）娛樂簽訂備忘錄，從中金（深圳）娛樂認購其發行
之股份，全日炒高４４﹒７４％，報０﹒１６５元，為升幅最大個股。大同集團（００５４４）
跌１４﹒１２％報７﹒３仙，為跌幅最大個股。（ｇｖ）