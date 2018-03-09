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即市新聞

09/03/2018 09:32

《品中資－羅國森》騰訊（００７００）其實是公用股？

　　《品中資》這幾天重看我過去幾年的農曆年發財股推介，原來我在虎年開始，即２０１０年
時首次推介騰訊（００７００），當時騰訊的股價大約１５０元。不要忘記，當時騰訊仍未拆細

　　當年我推介騰訊的原因是「三網融合」。所謂「三網融合」，就是用一條線路實現打電話、
看電視及上互聯網等多種功能。專業的說法是指電信網、廣播電視網和互聯網，通過技術改造，
以提供包括語音、數據及圖像等多媒體的通信業服務。
　　這幾年，再沒有人提「三網融合」這個概念了。我不翻看資料，幾乎也忘記了這個概念。想
不到，就是這個「三網融合」的概念，造就騰訊不斷「上位」，成為今日的股王。
　　不是嗎？騰訊現在已經成為三網的霸主，除了是互聯網的龍頭之外，也提供語音（微信除了
可以用文字之外，也可以留口訊，甚至即時語音通話）和廣播（即視頻服務，變相是一家電子傳
媒）。消費者對於她的依賴程度，比起用傳統的電話和看傳統電視，有過之而無不及了！
　　也因此，我又重新消化了一次騰訊的資料，那就愈覺得騰訊可愛，因為騰訊不單止是高增長
股，而且是隻高增長的「公用股」。從另一個角度看，持有騰訊的風險，某程度上比持有其他中
資股還要低！
　
＊騰訊業務滲入生活＊
　
　　何出此言？主要原因是她業務本身的特色。騰訊現時有三大業務，一是互聯網增值業務，說
穿了其實就是「遊戲」業務，即電腦遊戲和手機遊戲，這也是騰訊目前的核心業務。
　　騰訊的遊戲業務有兩大特點，一是毛利率十分高，整體超過五成，因為設計和「生產」遊戲
的成本就是「人才」，或者說是「食腦」，而不需要任何基礎設施、原材料和機器。
　　第二是不受經濟循環或消費景氣影響，因為玩遊戲的消費額不高，就算經濟環境差，失業率
高，仍然會有很多人玩遊戲。因此，騰訊這部分收入其實很穩定。某程度來說，騰訊已經壟斷內
地的電腦和手機遊戲市場，未來還會擴展至海外。
　　除了核心的遊戲業務之外，剛開始為騰訊提供大量收入的業務就是網絡廣告。這部分業務會
跟經濟環境掛？。但現時這方面業務正在高速增長，所以，就算經濟轉差，廣告商減少廣告支出
，也可以由業務本身的增長抵銷。我甚至大膽地估計，經濟差的話，廣告商可能減少在其他媒介
的支出，而更多使用網絡廣告呢！
　
＊微信支付滲透率高＊
　
　　而騰訊的第三類業務暫時稱為「其他」業務，當中最重要，也是正在提供大量收入的，就是
支付業務，即是「微信支付」！微信這個平台除了提供廣告收入外，還可以提供「支付系統」的
收入。
　　最近我去過一次廣東，親身體驗過內地人用電子方式來支付日常生活消費的情況。我發覺，
微信支付要比支付寶普及（阿里巴巴的支付寶可能主要用來網購吧！），用起來很像我們香港的
「八達通」，但她比「八達通」的滲透率更高，幾乎涵蓋生活每一個環節。
　　在內地，現在連去街市買？或者吃碗糖水都可以用「微信支付」的（我還未見過乞丐也用微
信支付），這些日常消費同樣不太受經濟循環影響！至於騰訊投放大量資源開拓的雲端業務和人
工智能等等，同樣跟日常生活息息相關，都是生活必需品，不受經濟環境影響。
　　如此的話，我就更不擔心騰訊了！應該這樣說，無論長？或短炒，騰訊都是首選。下次再續
。《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

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