《有話植說－植耀輝》非農數據再成焦點，港股成交縮續觀望



《有話植說》美股隔晚走勢大致理想，不過投資者依然關注今晚公布非農數據表現。道指上

升９３點或０﹒３８％，收報２４８９５點，至於標普及納指則分別上升０﹒４５％及

０﹒４２％，至２７３８點及７４２７點。

雖然近期美股走勢又有所轉強，但越來越多投資專家對美股未來看法變得審慎。摩根大通聯

席總裁ＤａｎｉｅｌＰｉｎｔｏ便警告，雖然預期美股升勢或能至少再持續多一年，但未來２至

３年，有可能暴跌２０％至４０％。

另外，美國總統特朗普於今晨簽署其關稅決定，對進口鋼鐵和鋁分別徵收２５％和１０％關

稅，加拿大和墨西哥暫時獲得豁免，並給予其他國家談判空間。執筆之時暫時未知其他國家有何

回應，但ＧＭＯ早前發布之研究報告便指出，貿易戰不會有贏家之餘，全球經濟及金融市場均會

受到衝擊。



＊歐央行政策漸傾向較鷹派＊



至於歐洲，歐央行議息後宣布維持利率不變，每月３００億歐元資產購買計劃將持續至

２０１８年９月底，歐央行亦表明利率仍將維持低位。但值得留意的是，有關資產購買之措辭有

所改變，刪除了「若展望惡化，將增加買債規模」之表述。反映政策漸傾向較鷹派。

股份方面，金融股變化不大，高盛上升０﹒３７％，至於美國銀行及摩根大通則持平。科技

股則走勢各異，Ａｍａｚｏｎ升０﹒４４％至１５５１﹒８６美元，連續第四個交易創收市新高

，Ａｌｐｈａｂｅｔ及蘋果公司亦分別上升１﹒２９％及１﹒０９％。不過Ｆａｃｅｂｏｏｋ及

Ｎｅｔｆｌｉｘ則分別下跌０﹒７５％及１﹒３％。

中概股表現呈個別發展，阿里巴巴下跌近１％，不過京東上升２﹒２１％，百度則變化不大

。另外，歡聚時代宣布旗下虎牙直播獲騰訊戰略投資，股價早段一度急升７％，但收市卻下跌

５％，收報１１９﹒９９美元。



＊港股暫難出現突破＊



港股方面，昨日又再度出現顯著反彈，市場對貿易戰憂慮降溫，加上Ａ股造好，帶動恆指又

再急升，最多更升超過５００點。不過，昨日成交相對近期溫和，只得１００２﹒８５億元，反

映資金入市態度審慎。另外，今晚美國公布非農數據，還記得上月美股在一月非農數據公布後出

現大幅波動，其後更引發美股連番大跌，故今次會否又引發大幅波動，值得各位留意。此外，雖

說港股昨日急升４５７點，但仍維持於２９８００－３１０００點水平橫行，相信暫難出現突破

。《耀才證券研究部總監 植耀輝》（筆者持有Ａｍａｚｏｎ及Ａｌｐｈａｂｅｔ股份）

