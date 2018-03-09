《神州縱橫－凌昆》今年兩會具歷史性戰略意義

《神州縱橫》今年中國按慣例召開的政協人大兩會，卻要面對殊不尋常的國內外形勢，並將

要通過一些重大的戰略性改革，其意義及影響必將深遠，應予認真探討以助研判未來發展前景。



＊引領中國及世界進新時代＊



今年兩會將是習近平出任黨總書記以來的首度黨政換屆首個五年任期完成轉入第二個五年，

部分重要領導人（包括人大政協的）隨之更替。這便令今年兩會比平時的年度性會議有更深層及

廣泛意義，與此同時，今次的五年期新舊交替，除不如過往的人事變動及將開啟新的五年建設規

劃外，還正處於中國發展的歷史戰略性轉折期，對中國以至世界未來走向具有重大意義，有關決

策將帶來非常深遠的影響，因此須給予更多注視。回顧剛過去五年，中國的發展出現了重要新趨

勢，在政策上有了供給側改革、「一帶一路」全方位開放和「雙創」等創新驅動新增長模式等，

深化了改革開放策略及開放了新型發展路向，令中國現代化之路踏上新台階進入新天地。這五年

也是中國經濟由大轉強的起步期：科研開發投入大增而成果更出現「井噴」。故不單中國可成為

世界最大經濟體已屬定論，中國發展水平追上或迫近發達國的勢頭亦盛，令歐美深感威脅。以中

國的科技爬頭為基調的新「中國威脅論」開始流行。正如習近平所指中國將要進入新時代，而這

又將帶領世界進入新時代。



＊改組政府及修憲雙拳並出＊



當中國進入歷史轉折期之際，恰逢世界也處於新舊秩序交替的關鍵時刻，令中國要面對空前

動盪的國際政經環境，中國還被美國認定為頭號敵人及新冷戰對象之一，並啟動了更全面廣泛的

「印太戰略」圍堵政策。在美國挑動下世界亦正處貿易戰邊緣，中國的投資及出口更連番遭到美

國設限，新時代的路絕不好走，中國必須一方面自強不息由增強實力來抗風險，另一面又要爭取

更大話語權引領世界走向。在自強方面中央有超級大動作，包括由兩會通過修憲及政府架構大改

組。修憲的最搶眼焦點是改變鄧小平定下的國家正副主席只限連任一次條文，實際上是讓習近平

可再連任，由延長最高領導層任期來保障政策的延續性及其執行力度，並防止因換班對施政帶來

干擾。這在應對上述的國內外挑戰時至為必要。改組政府架構將可理順當中缺失及矛盾，有助提

高行政管理效率，有關的不少措施已談論多年現終得落實。改組包括建立台港澳的統一政策機構

和證券、銀行及保險的統一監管機構等將影響社會及經濟管治的多個方面，確是一招改革的大手

筆，其效果將逐步浮現。《資深評論員 凌昆》

