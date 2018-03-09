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即市新聞

09/03/2018 17:18

《全球視野－胡一帆》中國繼續去槓桿，深化改革，實現高品質增長

　　《全球視野》一年一度的中國「兩會」，即中國人民政治協商會議和全國人民代表大會已於
本月初北京召開，目前仍在進行中。前者主要涉及政治和經濟議題，後者將確定未來一年政府的
政策重點、改革議程、預算以及國家最高領導層人事安排等。
　　截止到目前，兩會的要點包括注重增長品質、淡化ＧＤＰ增長指標、下調財政赤字率目標、
進一步深化財稅改革、打好「三大戰役」、承諾進一步對外開放等。相關政策立場以及人事變動
的細節將在未來幾天的記者會上陸續公布。

＊今年中國ＧＤＰ料增６﹒６％＊

　　總理李克強在全國人大會議開幕式上做政府工作報告，確定２０１８年政策重點與長期改革
藍圖。
　　強調高品質增長。２０１８年經濟成長目標定在「６﹒５％左右」，與２０１７年相同。中
國總理李克強沒有提及「實際增速有可能更高」，表明政府有意淡化ＧＤＰ增長目標，而對增長
有序放緩持更為容忍的態度。我們預期，在房地產市場降溫、基建投資趨緩、去槓桿持續推進的
大環境下，今年中國ＧＤＰ將增長６﹒６％，低於２０１７年的６﹒９％。

＊貨幣政策保持審慎與中性＊

　　財政赤字率目標下調至２﹒６％。財政赤字佔ＧＤＰ的比例目標從２０１７年的３％（實際
為３﹒７％）下調至２﹒６％。與此同時，２０１８年計劃發行１﹒３５兆元地方專項債券，主
要用於支持在建項目，而２０１７年此項預算為８０００億人民幣。此外，政府工作報告還強調
要約束地方政府透過地方政府融資平臺以及政府和社會資本合作（ＰＰＰ）等方式形成的隱性債
務。這表明在經濟成長放緩之際，積極的財政政策將繼續提供緩衝，同時將強化對地方政府表外
債務的監督和防控。政府工作報告中還表示將進一步深化財稅改革，包括減稅８０００億元以支
持企業投資和居民消費。
　　去槓桿、強監管，以防控風險。防範風險是２０１８年政府工作的首要任務，因中國經濟轉
型過程中，政府需力保經濟穩定。因此，去槓桿和強監管也將繼續推進，以防範系統化風險。
　　貨幣政策保持審慎與中性。政府工作報告多年來首次未設Ｍ２貨幣供應量和社會融資規模增
長目標，但報告確實指出增速應「基本與２０１７年實際值持平」，這意味著Ｍ２和社會融資總
量的預期增速分別在８﹒２％和１２％左右。我們認為，這體現出政府致力於在保持流動性基本
穩定與持續去槓桿之間尋求平衡。２０１８年消費者價格通膨（ＣＰＩ）目標連續第三年設在
３％。在食品價格高企且服務成本上升之際，我們預測今年ＣＰＩ通膨率將從２０１７年的
１﹒６％上升至２﹒７％。

＊「宏觀槓桿率」保持基本穩定＊

　　「宏觀槓桿率」目標，亦即債務總額佔ＧＤＰ的比重，首次被列入政府工作報告中，並提出
該指標將保持基本穩定。報告還呼籲在國務院金融穩定發展委員會的帶領下，建立精簡高效的監
管框架。監管強化措施已經從傳統金融機構擴展至互聯網金融和實體經濟。
　　承諾進一步開放市場。政府公佈了一系列進一步開放市場的措施，包括：１）進一步開放製
造業，並開始開放電信、醫療保健、教育和新能源汽車行業；２）放寬或取消金融領域的外資持
股限制，涵蓋銀行、證券、期貨和資產管理；３）對境外投資者在中國境內取得的利潤用於再投
資給予遞延納稅政策；４）降低汽車和某些消費品的進口關稅；５）在全國建立更多的自由貿易
區。

《瑞銀財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家胡一帆》

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