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即市新聞

09/03/2018 16:23

《權證紅盤－朱紅》大市波幅收窄，留意引伸波幅回落

　　《權證紅盤》恆指從２月９日的低位２９１２９點，反彈至２月２７日的３１７９９點，近
日又向下調整了近２０００點，跌至２９８８６點出現反彈，預期反彈至３１０００點附近，暫
時一浪比一浪低。環觀近周主要金融市場，當中英國ＦＴＳＥ１００、德國ＤＡＸ及日經在２月
２５－２６日再創２月頭後的新低，近日均在組織反彈中，而內地上證、美國道指及恆指暫時未
失守２月５日的低位，而代表科技股的美國納指則正強勢挑戰７５０５點的歷史高位。這邊廂港
匯持續偏弱，近日曾跌至７﹒８４１水平，是２００５年金管局設雙邊兌換保證後最低水平，顯
示資金正在流出香港。
　
　　本月多項經濟消息要留意：正在北京召開的兩會、美國聯儲局２０－２１日開會議息、騰訊
（００７００）、平保（０２３１８）分別在２０日和２１日公布業績。從恆指牛熊證街貨分布
圖來看，現在恆指牛證的重貨區集中在２９７００－２９９００點，共有約１７００張期指合約
；而恆指熊證的重貨區的街貨，在３１１００－３１３００點，約１９００張期指合約。從恆指
牛熊證分布圖分析看，投資者小心恆指先上３１１００點附近區域，再回至２９８００點。
　
　　周四（８日）開始港股波幅收窄，成交減少，投資者要留意窩輪市場引伸波幅同樣會因為市
場淡靜而下跌。選擇窩輪時，避免選年期太短的條款。
　
　　過去一周的共有３億元流入窩輪市場，同時有１﹒５億元流出，資金淨流入約１﹒５億元。
在流入的資金中，排行第一是騰訊認購證，有６８００萬元流入。第二大是恆指認購證，有約
５５００萬元流入。第三大流入的是平保認購證，有３８００萬元流入。第四大流入的恆指認沽
證，有２５００萬元流入。
　
　　至於上周資金流走方面，最多資金從碧桂園（０２００７）的認購證流出，大約有５２００
萬元流走。第二大資金流出的是港交所（００３８８）認購證，有３８００萬元流走。
　
　　騰訊股價跟隨大市上落，捕捉回跌機會，如果看淡騰訊，可留意騰訊認沽證２２４０１，行
使價４００﹒６８元，今年６月到期，實際槓桿約７倍。
《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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