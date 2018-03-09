《精心傑作－溫傑》恒指續區間上落，筆克遠東（０７５２）可留意

《精心傑作》本周環球市場再現波動，惟市場關注焦點從過去美國會否加快加息步伐轉移至

全球會否掀起貿易戰，投資者情緒亦隨貿易戰局勢發展而波動，美國白宮經濟顧問科恩

（Ｇａｒｙ Ｃｏｈｎ）請辭引發市場動蕩便是例子。美股表現出不明朗走勢，港股亦再次表現

反覆，截至周四（８日），本周恆指日均波幅超過５００點，惟一直未能大幅脫離３００００至

３０５００主體波動區間。相對而言，本周內地股市表現較為穩定，相信其中一大因素乃「兩會

」期間，維穩行情預期明顯。



＊內銀紅線放寬漸消化＊



內地銀監會下發《關於調整商業銀行貸款損失準備監管要求的通知》，明確撥備覆蓋率監管

要求由１５０％調整為１２０％至１５０％，貸款撥備率監管要求由２﹒５％調整為１﹒５％至

２﹒５％。內銀板塊曾受到支持而表現相對較強，惟隨後市場對政策出現鬆動，會否預期今年內

銀股壞帳可能增加而產生憂慮，以致消化部分利好情緒。

本周中資電訊股表現較為落後，事因李克強總理於「兩會」期間，提出今年取消流量漫遊費

及降低移動網路流量費，中移動（００９４１）股價曾創超過３年低位。至於其他板塊，大部分

跟隨指數上落。



＊筆克遠東投資價值被低估＊



港股目前受消息面形勢所主導；在受消息面影響較大的市況中，技術指標相對容易失效，惟

恆指暫時仍然受制於５０日移動平均線，未能扭轉弱勢。如隨著貿易戰真的發生，大市繼而再度

下跌的機會較大。個股方面，筆克遠東（００７５２）是全方位品牌激活企業，主要從事展覽及

項目市場推廣服務，以及視覺品牌體驗。就地區分布而言，大中華區（包括香港、澳門、台灣及

中國內地）佔集團總收益的６２﹒４％：南亞和東南亞（包括印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡

和越南）佔２４﹒２％；中東（包括巴林、卡塔爾及阿拉伯聯合酋長國）佔５﹒８％；意大利、

英國及美國佔１﹒４％。其他地區佔６﹒２％。

業績方面，集團於１月下旬己公布其截至２０１７年１０月３日的全年業績，表面上看收益

及溢利均出現例退，惟仔細分析，收入減少實源於２０１６年年度錄得數項非重覆項目，令當年

盈利大幅增長。總體而言，去年業績仍值得嘉許；當中下半年表現優於上半年，反映業績增長動

力理想。

而上述所指的非重複項目，包括新加坡建國五十周年活動及於米蘭舉行的國際紡織機械展覽

會。此外，上海迪士尼項目亦於２０１６年大致完工。就算欠缺相關收入，集團去年收益總額達

３９﹒７９億港元，按年跌４％；而股東應佔溢利則為２﹒８１億港元，按年跌６﹒４％。值得

留意的是，集團的派息比率達８０﹒７％，全年派息為１８港仙。

集團已推行全方位品牌激活（「ＴＢＡ」）策略超過五年，旗下所開拓的一系列服務範疇，

一律統稱為「筆克＋」業務。所謂ＴＢＡ，指透過營運若干營銷平台，建立品牌形象，並帶動具

體的消費者行為或行動。事實上，愈來愈多公司對有關服務感興趣，希望以更具針對性的線上及

線下媒體營銷解決方案以接觸其顧客。料ＴＢＡ業務將持續增長，有利增加集團的收入來源。

建議可於３元附近水平買入，若估值得以重估，目標價先看前高位的３﹒４３元，止蝕價或

為２﹒７６元。《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

