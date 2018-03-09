  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/03/2018 10:03

《精心傑作－溫傑》恒指續區間上落，筆克遠東（０７５２）可留意

　　《精心傑作》本周環球市場再現波動，惟市場關注焦點從過去美國會否加快加息步伐轉移至
全球會否掀起貿易戰，投資者情緒亦隨貿易戰局勢發展而波動，美國白宮經濟顧問科恩
（Ｇａｒｙ　Ｃｏｈｎ）請辭引發市場動蕩便是例子。美股表現出不明朗走勢，港股亦再次表現
反覆，截至周四（８日），本周恆指日均波幅超過５００點，惟一直未能大幅脫離３００００至
３０５００主體波動區間。相對而言，本周內地股市表現較為穩定，相信其中一大因素乃「兩會
」期間，維穩行情預期明顯。
　
＊內銀紅線放寬漸消化＊
　
　　內地銀監會下發《關於調整商業銀行貸款損失準備監管要求的通知》，明確撥備覆蓋率監管
要求由１５０％調整為１２０％至１５０％，貸款撥備率監管要求由２﹒５％調整為１﹒５％至
２﹒５％。內銀板塊曾受到支持而表現相對較強，惟隨後市場對政策出現鬆動，會否預期今年內
銀股壞帳可能增加而產生憂慮，以致消化部分利好情緒。
　　本周中資電訊股表現較為落後，事因李克強總理於「兩會」期間，提出今年取消流量漫遊費
及降低移動網路流量費，中移動（００９４１）股價曾創超過３年低位。至於其他板塊，大部分
跟隨指數上落。
　
＊筆克遠東投資價值被低估＊
　
　　港股目前受消息面形勢所主導；在受消息面影響較大的市況中，技術指標相對容易失效，惟
恆指暫時仍然受制於５０日移動平均線，未能扭轉弱勢。如隨著貿易戰真的發生，大市繼而再度
下跌的機會較大。個股方面，筆克遠東（００７５２）是全方位品牌激活企業，主要從事展覽及
項目市場推廣服務，以及視覺品牌體驗。就地區分布而言，大中華區（包括香港、澳門、台灣及
中國內地）佔集團總收益的６２﹒４％：南亞和東南亞（包括印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡
和越南）佔２４﹒２％；中東（包括巴林、卡塔爾及阿拉伯聯合酋長國）佔５﹒８％；意大利、
英國及美國佔１﹒４％。其他地區佔６﹒２％。
　　業績方面，集團於１月下旬己公布其截至２０１７年１０月３日的全年業績，表面上看收益
及溢利均出現例退，惟仔細分析，收入減少實源於２０１６年年度錄得數項非重覆項目，令當年
盈利大幅增長。總體而言，去年業績仍值得嘉許；當中下半年表現優於上半年，反映業績增長動
力理想。
　　而上述所指的非重複項目，包括新加坡建國五十周年活動及於米蘭舉行的國際紡織機械展覽
會。此外，上海迪士尼項目亦於２０１６年大致完工。就算欠缺相關收入，集團去年收益總額達
３９﹒７９億港元，按年跌４％；而股東應佔溢利則為２﹒８１億港元，按年跌６﹒４％。值得
留意的是，集團的派息比率達８０﹒７％，全年派息為１８港仙。
　　集團已推行全方位品牌激活（「ＴＢＡ」）策略超過五年，旗下所開拓的一系列服務範疇，
一律統稱為「筆克＋」業務。所謂ＴＢＡ，指透過營運若干營銷平台，建立品牌形象，並帶動具
體的消費者行為或行動。事實上，愈來愈多公司對有關服務感興趣，希望以更具針對性的線上及
線下媒體營銷解決方案以接觸其顧客。料ＴＢＡ業務將持續增長，有利增加集團的收入來源。
　　建議可於３元附近水平買入，若估值得以重估，目標價先看前高位的３﹒４３元，止蝕價或
為２﹒７６元。《光大新鴻基財富管理策略師　溫傑》
　
＊筆者並無持有上述股份

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道09/03/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－ASM】業績突出兼有機會派特息 買定等Q1公布
國際動態09/03/2018
南韓2特使赴美 冀促成美朝對話
生財有道09/03/2018
【定息按戰】港息年內恐升定按吸引 首年較H按省14%利息開支
生財有道08/03/2018
【整頓股權】本港上市內險股較受規範 中保監新規影響料有限
生財有道08/03/2018
【整頓股權】調降單一股東持股上限 問題險企或迎「安邦式」監管
生財有道08/03/2018
【貿易硝煙】特朗普促華年削10億美元貿赤 傳明晨簽關稅公告
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？
有種生活 NEW
【鬥木為生】大喊「媽的」！90後硬頸女木匠堅持入榫造家具 1
政是有心 ． 余君雋
全民派錢好，撥錢規劃未來更好 9
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上）
抵玩自助遊
$2200玩5日 兩個轆遊台中 踩入南投秘景 4
第一桶金 ． 方元
定時定額給孩子零用錢，不好！
健康解「迷」
【5大邪惡點心】一盅兩件超高脂！食得多易患心血管疾病？ 3
為理發聲 ． 石老師工作室
福利主義 長貧難顧 9
健康大晒 NEW
【告別染髮霜】為甚麼要懼怕白髮？讓銀白成為新潮流！ 4
陶冬天下 ． 陶冬
特朗普石破天驚 鮑威爾言簡意賅
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休大快樂—分享問WHY的樂趣
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
市已跌 該怎辦？
綠路閑人 ． lolo
夜貓子養生飲 4
形象UP！ ． 藍婷
【大碼女生顯瘦法】5招教你揀衫更得體又有品味 2
盛衰關鍵 ． 林奮強
長遠投資 短期紓困 應使則使 真正利民 5
我家私房菜 ． 韋太
【不再黑黢黢】無錫骨 2
言歸政傳 ． Jenny Yin
為撐煲呔可以去到幾盡？鬍鬚曾同黃仁龍話你知！　 3
香港街頭美食
【覓食銅鑼灣】轉換好心情！跟編輯品嚐3款火焰雪糕甜品 3
What's On
【未來生活實驗室】黑白IKEA秘密基地 5件讓人眼前一亮的新奇科技 2
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 207
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 10
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
有種生活 NEW
【情迷獅頭】為紮獅輟學、拆床！中佬高呼「不做最年輕紮作師」 5
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 4
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
星座命理
【大時大節又怎樣？】盤點3個最不重視節慶的星座 3
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊