《日入而息》海航再賣啟德地，港股收漲３４１點破十天線惟成交縮

《今天重點》﹡銀公表示港匯觸及７﹒８５不代表港元有龐大脫勾壓力；一個月拆息回升至

０﹒７厘，港匯最弱見７﹒８４４１；銀公表示本港上半年加息機會微，美

國鋼鋁關稅對亞洲影響微

﹡周小川稱金融控股必須強調資本真實，正起草監管文件；易鋼稱貨策「鬆緊

適度」是指實體經濟能否得到支持等

﹡梁志堅稱會德豐（０００２０）購海航啟德地作價屬市價；測量師表示海航

再沽啟德地皮，每呎樓面地價合理



《即日市況》﹡港股收３０９９６漲３４１點突破十天線，成交不到１０００億元



《深滬股市》﹡ＣＰＩ逾四年高滬指收升０﹒５％，創業板揚３﹒５％



《美元匯價》﹡歐央行行長一番話，歐元急挫；歐元最新報１﹒２２９４╱９８，

日圓最新報１０６﹒７３╱７６



《公司業績》﹡中外運航運（００３６８）去年扭虧賺３２２７萬美元，息３港仙

﹡天虹紡織（０２６７８）去年少賺３％至１１﹒５億元人民幣，息２１港仙

﹡惠記（００６１０）去年多賺３６﹒３％至９﹒１億元，末期息２２﹒５仙

﹡利基控股（００２４０）去年度多賺２２﹒４％至１﹒８億元，末期息３仙

﹡海航科技投資（０２０８６）全年虧轉盈賺５６９萬元，不派息

﹡路勁基建（０１０９８）去年多賺５５％，末期息０﹒７８元

﹡通力電子（０１２４９）去年純利升３０﹒８％，末期息３５仙

﹡晨訊科技（０２０００）２月收入按月跌５５﹒２％



《公司資訊》﹡梁志堅稱會德豐（０００２０）購海航啟德地作價屬市價

﹡香港國際建投（００６８７）今早停牌，會德豐以近６４億購啟德地皮

﹡康宏（０１０１９）控告曹貴子等另一案件管理會議７月２６日審理；蔡志

明入稟向曹貴子追討逾３億元

﹡中國金洋（０１２８２）再增持藍鼎國際（００５８２）約０﹒５９％股權

﹡合生創展（００７５４）兩個月合約銷售１０﹒５億元人民幣，按年增

１﹒１倍

﹡佳源（０２７６８）成立合資企業開發貴陽房產項目

﹡星辰通信（０１１５５）授出購股權被拒絕

﹡創興銀行（０１１１１）與廣州巿工商局簽訂商事服務「穗港通」合作協議

﹡內媒指華融（０２７９９）去年參與華信系收購俄油交易

﹡匯盈（００８２１）發１﹒６億元可換股債購貸款融資公司權益

﹡路勁基建（０１０９８）單偉彪稱派息率將維持與去年相若

﹡豐盛機電（００３３１）購母企清潔洗衣業務，將易名為「豐盛服務集團」

﹡亞博科技（０８２７９）以支付寶開展即開型體育彩票營銷和推廣活動

﹡新地（０００１６）郭炳聯稱有興趣買入海航集團餘下一幅啟德地

﹡正恆國際（００１８５）終止收購內地物業發展投資控股公司



《國企紅籌》﹡中交建（０１８００）第四季新簽合同增逾９％至２７９０億元人民幣

﹡北控環境（００１５４）斥３５８９萬元入股園林管理業務

﹡中國聯通表示計劃於７城市進行５Ｇ試驗，明年預商用；中國聯通發布雲聯

網等七大產品，共建雲網一體化新生態

﹡中廣核電力（０１８１６）逾２億元人民幣收購海洋能源及河北熱電業務

﹡上實環境獲批以介紹形式主板上市，３月２３日掛牌

﹡華能新能源（００９５８）２月完成總發電量升１６﹒５％

﹡中國建築國際（０３３１１）首兩月新簽合約額同比升１７﹒５％

﹡保利置業（００１１９）首兩個月銷售額６３億元人民幣，升１０﹒５％

﹡通力電子（０１２４９）研發開支每年增加二三千萬元人幣很正常



《神州民企》﹡騰訊（００７００）斥４﹒６２億美元戰略投資虎牙直播

﹡天虹（０２６７８）無意建立自家品牌，料今年毛利率回升至１６％

﹡世房（００８１３）發５﹒７５厘優先票據，淨籌９﹒４億

﹡瑞年（０２０１０）訂備忘擬甘肅民樂縣合營養老園區

﹡億達中國（０３６３９）２月合約銷售跌４８﹒７％至１﹒２１億元人民幣

﹡丘鈦科技（０１４７８）２月攝像頭模組銷量按年升１０﹒７％

﹡》龍湖地產（００９６０）首兩月實現合同銷售金額升２０％

﹡美東汽車（０１２６８）控股股東抵押之股份獲解除

﹡海升果汁（００３５９）附屬組合資企業拓蘋果種槙業務

﹡舜宇（０２３８２）２月手機鏡頭出貨量升３１﹒９％

﹡寶龍（０１２３８）２月合約銷售額升８８﹒４％至１９﹒５２億元人民幣



《中國要聞》﹡２月新增貸８３９３億，人行稱考慮春節因素看變動

﹡人行表示２月末Ｍ２增長８﹒８％，增速較上月回升；２月末社融規模存量

１７９萬億，增１１﹒２％；２月社會融資規模增量為１﹒１７萬億元；人

行逆回購五連停，今日回籠４００億元

﹡統計局表示２月ＣＰＩ同比漲２﹒９％，高於預期；２月ＰＰＩ同比升

３﹒７％，略低預期；２月ＣＰＩ受春節影響漲幅擴，料３月回落

﹡分析指季節因素等消失通脹將下行，料貨幣政策不收緊；貸款數據回落符預

期，對實體經濟新增貸超萬億

﹡ＡＷＥ２０１８上海開幕，上市公司布局「智慧生活」

﹡上海股交中心擬引入４家券商作戰略投資者

﹡上海銀行業表示加速支持科創中心和自貿區建設

﹡中汽協表示２月乘用車銷量按年跌２２％，報１４４萬輛

﹡海南十三五目標：增１００萬千瓦太陽能規模

﹡美企指控華出口ＬＥＤ照明設備及組件侵犯專利權

﹡外媒表示中國華信擬２０億售徐匯區物業予上海市政府

﹡中國有色協會表示反對美對鋁產品徵稅，損害行業利益

﹡招商ＭＳＣＩ中國Ａ股國際通指數基金率先獲批

﹡報道指中證監鼓勵券商抓緊申報獨角獸ＩＰＯ項目；中證監就外商投資券商

規定徵意見，允外資控合資券商；嚴查高管惡意掏空上市公司及忽悠式重組

等案；中證監去年撤回１４６個ＩＰＯ，並將加大保薦商監管



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１０８６４﹒８２點



《其他消息》﹡旺角騷亂案楊家倫申請上訴，上訴庭押後頒書面裁決

﹡傳政府下周啟動國歌法立法，葉建源稱禮儀應由心而發

﹡被質疑撐刪國家主席任期限制，鄭泳舜稱毋須過分解讀

﹡進入最後衝刺階段，區諾軒偕余若薇陳淑莊落區爭支持

﹡鄭泳舜陳家珮獲高永文李國章等政界名人拍攝短片支持

﹡銀公表示港匯觸及７﹒８５不代表港元有龐大脫勾壓力；本港上半年加息機

會微，美國鋼鋁關稅對亞洲影響微

﹡金管局與波蘭金融監管局簽ＭＯＵ，加強金融科技合作；金管局２月收到

１３０宗銀行投訴；台灣人疑墮倫敦金騙案，金管局提醒巿民非其監管範圍

﹡政府委任黃思遠及再度委任方蘊萱為海洋公園董事局成員，任期兩年

﹡中原表示海航新沽啟德地作價合理，落成後呎價或近３萬；中原城市領先指

數按周升０﹒４８％至１７１﹒６７點

﹡測量師表示海航再沽啟德地皮，每呎樓面地價合理

﹡壹週刊下周起停辦紙本，轉攻免費網上版不再大幅裁員

﹡深股通額度全日用４﹒４４億；滬股通額度全日用１０﹒９７億

﹡港島及新界西樓價指數創新高，九龍區指數為歷史次高

﹡證監會向盈透證券發出限制通知書，禁止處理一名客戶帳戶若干資產；證監

會與聯交所簽訂規管上市事宜諒解備忘錄補充文件



《兩會直擊》﹡人行表示近期美元匯率影響中國外儲，未來會保持穩定

﹡中銀監郭樹清稱資管新舊規則過渡期啟動評估

﹡周小川出席人大記者會：低利率可能逐漸告一個階段；周小川稱Ｍ２指標不

斷變化，應從數量轉移對價格關注；人行將在金融監管框架中起更重要作用

；未來紙質硬幣等交易貨幣漸縮，甚至不再存在；改革開放不是直線型，有

問題要適當調整；防風險是金融改革重要部分，與改革不對立；近期港匯走

勢預期內，香港財政貨幣高度自治；金融控股必須強調資本真實，正起草監

管文件；逐步放開個別限制，推動人民幣國際化；：債券通南向沒困難，有

需求隨時可做到；違規表外業務將重回表內，總量不會有大問題；周小川回

應職業生涯：難忘事太多，有幸金融改革工作；周小川談ＩＣＯ：幻想一夜

暴富不是好事

﹡易鋼稱貨策「鬆緊適度」是指實體經濟能否得到支持等

﹡姜洋回應放鬆期指限制：由交易所依據市場情況確定；姜洋回應富士康上市

快速過會：按程序進行了嚴格審核

﹡格力董明珠稱中國必須有自己技術，才能成製造業強國

﹡國資委肖亞慶稱國有資本投資公司試點意見今年將出台

﹡最高檢察院表示５年偵查職務犯罪共輓回損失５５３億元；起訴金融詐騙罪

逾１４萬人是前五年２倍

﹡雷軍稱製造業發展要依靠創新、設計及「互聯網＋」

﹡潘功勝稱去年跨境資本流動趨平衡，逆周期調節逐退出；嚴格落實差別化政

策，特別支持新市民購房

﹡最高法院周強稱嚴懲非法集資、內幕交易等金融犯罪

﹡郭樹清稱下一階段影子銀行及信託等仍需重點整治

﹡發改委何立峰稱粵港澳大灣區規劃基本完成，有序推進

﹡劉士余回應獨角獸回Ａ：會創造工具和制度讓企業選擇

﹡劉永好稱為控槓桿傾向與合作伙伴投資，未擬境外發債

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