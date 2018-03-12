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即市新聞

12/03/2018 08:02

《日出而作》立會補選泛民建制各贏兩席，國家主席任期撤限通過

　
　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５３３５．７４　升　　４４０．５３點╱１．７７％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７８６．５７　升　　　４７．６０點╱１．７４％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７５６０．８１　升　　１３２．８７點╱１．７９％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２２４．５１　升　　　２１．２７點╱０．３０％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３４６．６８　跌　　　　８．８９點╱０．０７％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５２７４．４０　升　　　２０．３０點╱０．３９％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．９２，歐元兌美元１．２３０６
　
　　《最新資訊》﹡據報高盛行政總裁準備最早在今年底前卸任
　　　　　　　　﹡美國２月非農新增職位遠勝預期
　　　　　　　　﹡二手再新高，一城３房戶１１５０萬售
　　　　　　　　﹡上環結志街項目，申建迷你商廈
　　　　　　　　﹡恆地（０００１２）購入紅磡尖沙咀４地舖，涉資１﹒２５億
　　　　　　　　﹡新盤兩天沽８００伙，１８月最旺周末
　　　　　　　　﹡美股急漲，牛市正式步入第９年，美債收益率上揚
　　　　　　　　﹡日央行偏鴿打壓圓匯，非農就業數據公布後美元持平
　　　　　　　　﹡中國順客隆（００９７４）料去年溢利下跌約五成
　　　　　　　　﹡協眾（０３６６３）料年度盈轉虧蝕最多４５００萬人幣
　　　　　　　　﹡翼辰實業（０１５９６）料去年利潤將大減約四成
　　　　　　　　﹡聯康生物（００６９０）料去年虧損將大幅增加
　　　　　　　　﹡中渝置地（０１２２４）料去年虧轉盈賺２﹒８億元
　　　　　　　　﹡彩生活（０１７７８）料年度溢利增逾５０％
　　　　　　　　﹡雷士照明（０２２２２）料全年利潤增逾９０％
　　　　　　　　﹡特朗普提到美國與北韓或達世界最佳協議
　　　　　　　　﹡特朗普表示美國將給予澳洲鋼鋁關稅豁免待遇
　　　　　　　　﹡九西選區鄭泳舜以１０﹒７萬票當選，姚松炎僅僅落敗
　　　　　　　　﹡九西選票需重新點算，鄭泳舜勝比姚松炎多２４１９票
　　　　　　　　﹡立會補選全日共９０﹒４萬人投票，投票率４３％
　　　　　　　　﹡建測規園界謝偉銓取得２９２９票重返議會
　　　　　　　　﹡范國威表示１８萬票惟難言勝，日後義不容辭助民主黨派
　　　　　　　　﹡區諾軒打告急牌指未料到有票站投票率低１４個百分點
　　　　　　　　﹡區諾軒夾１３﹒７萬票成為港島區補選贏家
　　　　　　　　﹡區諾軒形容今次選舉是慘勝　將會以合規格的方式宣誓
　　　　　　　　﹡馮驊指選管會滿意是次補選安排，感謝各方配合
　　　　　　　　﹡ＩＧＧ（００７９９）全年賺１﹒５６億美元增１﹒１倍，息１４港仙
　　　　　　　　﹡金洋（０１２８２）去年多賺８６﹒３％至８﹒７億元，息０﹒５１仙
　　　　　　　　﹡馬雲蔡崇信以１﹒５６億元投資美租衫網
　　　　　　　　﹡創業（０２２２１）發行最多２億元債券
　　　　　　　　﹡普拉達（０１９１３）年度賺２﹒５億歐元跌逾４％，息７﹒５歐仙
　　　　　　　　﹡綠色動力（０１３３０）去年賺約２億人幣跌近１１％，息１０分
　
　　《國企紅籌》﹡華潤水泥（０１３１３）去年溢利增逾１﹒７倍，派息０﹒１５５元；料今
　　　　　　　　　年首季盈利大增，水泥售價升
　　　　　　　　﹡越地（００１２３）首兩月合同銷售額４７億人幣，跌３％
　　　　　　　　﹡中信（００２６７）：中澳鐵礦項目去年最多減值撥備１０億美元
　
　　《神州民企》﹡禹洲（０１６２８）２月合約銷售增逾２％至近３１億元
　　　　　　　　﹡中國兒童護理（０１２５９）料去年錄得額外虧損
　
　　《中國要聞》﹡上交所表示支持創新企業上市，完善現有發行制度；穩中有進推出支持「獨
　　　　　　　　　角獸」上市方案
　　　　　　　　﹡滬深交易所規範重大違法強制退市，有一家退一家
　　　　　　　　﹡人大法工委表示修憲加入習思想，國家「三位一體」妥當；監察委應與審判
　　　　　　　　　機關等相互配合和制約
　　　　　　　　﹡中國企業海外投資遇審查，國資委冀獲公平待遇
　　　　　　　　﹡肖亞慶表示進一步推進混改，惟未透露第三批混改名單；歡迎海外企業參與
　　　　　　　　　混改，促進經濟高質量發展；今年央企開局良好，對全年經濟有信心
　　　　　　　　﹡商務部強調中國不會發起貿易戰，美國高估對華貿易逆差；鍾山提出
　　　　　　　　　２０５０年前建成經貿強國；一帶一路發展「絲路電商」，冀與日本合作；
　　　　　　　　　中國營商環境沒變差，將探索建設自貿港；商務部將調低汽車、部分日用消
　　　　　　　　　費品等進口關稅
　　　　　　　　﹡憲法修正案草案獲通過，２９５８票贊成，２票反對

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