《牛熊志選－陳其志》繼續呈區間上落，留意騰訊購１８７１７

《牛熊志選》恆指於上周一（５日）急跌至２９８５２點後逐漸回穩，周五（９日）重上

１０天及２０天平均線之上，料短期波動範圍介乎３００００點至３１２００點之間。恆指牛熊

證資金流方面，過去一周恆指牛證錄得約１﹒５億元資金淨流入，熊證亦錄得約６４５０萬元資

金淨流入，反映資金好淡爭持。街貨分布方面，截至上周四（８日），恆指牛證倉位主要集中在

收回價２９５００點至２９９００點之間，過夜街貨相當於約２４９０張期指合約，而恆指熊證

的街貨則分布於收回價３１０００點至３１４００點之間，相當約３１８０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌。恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅下跌１﹒３個波幅點至１９﹒９％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌２個波

幅點至２３﹒５％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅下跌

０﹒７個波幅點至１６﹒８％；港交所（００３８８）的引伸波幅微升０﹒２個波幅點至

３２﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅微升０﹒３個波幅點至３５﹒９％；中移動

（００９４１）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至１８﹒６％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下跌２﹒１個波幅點至３２﹒９％；國壽（０２６２８）的引伸波幅微跌０﹒４個波幅點至

２５﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅下跌１﹒８個波幅點至３０﹒２％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下跌１﹒６個波幅點至２９﹒６％；中石油（００８５７）的引伸波

幅下跌０﹒６個波幅點至２８﹒８％；中海油（００８８３）的引伸波幅微跌０﹒２個波幅點至

２９﹒８％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅下跌２﹒２個波幅點至２２﹒６％。

個股方面，騰訊股價現時在４２５至４５０元之間反覆，此區域也是１０天、２０天及

５０天平均線所在，後市或繼續呈區間上落。騰訊認購證及牛證在過去一周錄得資金淨流入，分

別為２８１０萬元及１﹒５億元。認購證方面，較多資金留意行使價５１０至５３０元之間的中

期價外條款，實際槓桿約６﹒５至８﹒５倍；而牛證方面，則以收回價４２０至４３０元之間的

較活躍，收回距離３％至５％，槓桿約１８倍至２０倍。如看好騰訊，可留意中期價外認購證

１８７１７，行使價５１０元，今年７月尾到期，實際槓桿約６﹒７倍；也可留意牛證

６４２２０，收回價４２４元，今年６月尾到期，槓桿約１４﹒９倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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