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即市新聞

12/03/2018 08:45

《牛熊志選－陳其志》繼續呈區間上落，留意騰訊購１８７１７

　　《牛熊志選》恆指於上周一（５日）急跌至２９８５２點後逐漸回穩，周五（９日）重上
１０天及２０天平均線之上，料短期波動範圍介乎３００００點至３１２００點之間。恆指牛熊
證資金流方面，過去一周恆指牛證錄得約１﹒５億元資金淨流入，熊證亦錄得約６４５０萬元資
金淨流入，反映資金好淡爭持。街貨分布方面，截至上周四（８日），恆指牛證倉位主要集中在
收回價２９５００點至２９９００點之間，過夜街貨相當於約２４９０張期指合約，而恆指熊證
的街貨則分布於收回價３１０００點至３１４００點之間，相當約３１８０張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌。恆生指數３個月場外期權的
引伸波幅下跌１﹒３個波幅點至１９﹒９％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌２個波
幅點至２３﹒５％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅下跌
０﹒７個波幅點至１６﹒８％；港交所（００３８８）的引伸波幅微升０﹒２個波幅點至
３２﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅微升０﹒３個波幅點至３５﹒９％；中移動
（００９４１）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至１８﹒６％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下跌２﹒１個波幅點至３２﹒９％；國壽（０２６２８）的引伸波幅微跌０﹒４個波幅點至
２５﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅下跌１﹒８個波幅點至３０﹒２％；工行
（０１３９８）的引伸波幅下跌１﹒６個波幅點至２９﹒６％；中石油（００８５７）的引伸波
幅下跌０﹒６個波幅點至２８﹒８％；中海油（００８８３）的引伸波幅微跌０﹒２個波幅點至
２９﹒８％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅下跌２﹒２個波幅點至２２﹒６％。
　　個股方面，騰訊股價現時在４２５至４５０元之間反覆，此區域也是１０天、２０天及
５０天平均線所在，後市或繼續呈區間上落。騰訊認購證及牛證在過去一周錄得資金淨流入，分
別為２８１０萬元及１﹒５億元。認購證方面，較多資金留意行使價５１０至５３０元之間的中
期價外條款，實際槓桿約６﹒５至８﹒５倍；而牛證方面，則以收回價４２０至４３０元之間的
較活躍，收回距離３％至５％，槓桿約１８倍至２０倍。如看好騰訊，可留意中期價外認購證
１８７１７，行使價５１０元，今年７月尾到期，實際槓桿約６﹒７倍；也可留意牛證
６４２２０，收回價４２４元，今年６月尾到期，槓桿約１４﹒９倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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