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即市新聞

12/03/2018 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》大部分投資者只懂跟風

　　《運籌帷幄》筆者估計，現時於作買賣決定時善用基本分析的投資者約佔２０％，善用技術
分析者約佔１５％，善用資金流向分析者則只約佔５％，其餘約６０％只懂聽市場消息、公司傳
聞和市場人士推介，跟風投機。這些不學無術的股票市場參與者入市時都抱著線短炒圖利的心態
，但最終多因錄得帳面虧損，而被逼轉作無限期投資。在中國內地與台灣，有較大比數的投資者
注重技術分析，但這並不代表他們有足夠的分析能力。實情是，這些地區的資訊報價機、經紀行
與傳媒較香港注重向投資者介紹新的技術分析工具，而投資者亦樂於採用與互相研究。
　　在過去２０多年內，筆者學習了很多投術分析工具。除因應港股市場的特性，修改了一些投
術分析指標的參數和使用方法外，亦自創了有用的多項技術分析指標。不過，大家不要以為筆者
並不重視基本分析。筆者較少提及基本分析，其實是另有原因的。以投資者準備逗留於市場內的
時間計，股票買賣可分為超長線、長線、中線、短線和超短線五種。個人認為，投資時間為期半
年至兩年者，屬於長線投資；為期一個月至半年者，則屬於中線投資。投資時間為期一星期至一
個月者，算是短線投機；為期短於一星期者，則算是超短線投機。至於投資時間為期超過兩年者
，屬於超長線投資，相信不適合香港投資者急進的性格。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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