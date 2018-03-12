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即市新聞

12/03/2018 08:50

《一周攻略－周進略》把握市況反彈，冷靜逐漸減倉

　　《一周攻略》過去一周，峰迴路轉，大家原以為，來自外圍的危機一觸即發，尤其特朗普推
動的貿易保護主義措施，包括對鋼鐵徵收關稅，絕對令人憂慮貿易戰的發生。
　
＊貿易戰不容易打得成＊
　
　　然而，當大家靜下來一想，貿易戰也不是說得那麼容易，往往需要世界各地的不同政府，也
有類似報復的反應，才可真的出現，而現實中，不少地方其實沒有條件打這場貿易戰，儘管美國
挑起事端，但對於經濟原理有基本理解者，都不難明白，最重要是維持自由貿易，盡可能有競爭
才有進步。透過不同地方的不同機會成本，專業分工，生產，繼續出口交易，才是讓全球各地互
通有無的利益所在，即使個別地方如美國對某些特定物品徵收關稅，整體而言，各地不報復仍是
勝於報復，因為貿易的好處巨大，個別單一產品不應被放大。
　　當然，真實世界以利益先行，而這個利益，不一定是經濟學家對於整體社會的利益評估，而
是個別的利益團體的壓力之下，實施貿易保護主義的人，表面上是為什麼公平貿易，實際上是把
財富重新分配云云。如此一來，便又更容易明白，特朗普口中所說的，大有可能只是藉口，而不
是真正的理由。
　
＊討價還價，商人本色＊
　
　　無論如何，就在大家冷靜下來之際，美國的行動有緩和，起碼對於北美的加拿大和墨西哥，
都有一定的通容，說明了其實特朗普要做的，不外乎是做生意的人，討價還價的本性，在這一邊
廂高調的進行什麼，希望稍後在另一邊廂可以收回什麼好處。
　　令投資者喜出望外的是，特朗普竟可跟金正恩好好坐下來談一談，這個場合未定，但機會放
在眼前，投資者對於和平時代的憧憬，最終反應在股市的止跌回穩，這一點可不令人意外。
　
＊恆指３１０００未具重大分析意義＊
　
　　對於港股，這相當於消除了近一星期的主要不明朗因素，恆指計，目前又有機會重返
３１０００點附近，整固後，甚至能再上更高水平。誠然，即使突破３１０００，也不外乎甚麼
整數心理大關，並不是分析上甚麼重點的位置，但已足夠令投資者的心情穩定不少。是的，經過
１月份大升，２月份大跌，３月竹的人，忐忑不安者，數不在少。大家只消看看近來反彈的時候
，成交相當淡靜，便可以感受到，整體氣氛已遠不如年初那般。如今投資者既怕地緣政治或貿易
保護義主，但更怕年內退市縮表加息提速，帶來到的資產組合重整壓力，由債市至股市，由匯市
至商品期貨，無一倖免。
　　此刻，投資者心中沒有當日的興奮，也沒有較早之前的驚嚇，只有較為保守平淡的打法，實
屬合理。以此觀之，大家本身如此，也相信別人如此，人同此心，心同此理，自然難有突如其來
大加注的道理，反而繼續把握機會減低槓桿，才是正著。
　
＊加息勢提速，沽公用房託，買銀行保障＊
　　
　　當然，既然目前不是一下子的下試低位，比較合理的做法，其實連正股的倉位，才可以進行
一些調整，１月份時若基於別人會短炒的，如今應無同樣的氣氛和條件，便是果斷的趁市況有反
彈，在尚有承接之時，逐漸減倉。
　　具體操作方面，除了上述的減倉，即使真的要入市，也要以短期操作的靈活性，以及長期操
作的財力準備，才可真的保持行動的合理性。板塊方面，既然加息環境不變，防守股如公用房託
，即使有好業績，也應把握機會減倉，相反，若受惠於加息的金融銀行保險股，短線操作一下又
何妨？《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

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